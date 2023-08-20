【心理測驗】一眼看穿你所需

每個人所追求的東西都各有不同，亦會隨着人生的不同階段而有所轉變，只是當局者迷，現在的你又是否了解自己最深層、最想要追求的是甚麼呢？網上就流傳一道心理測驗題，只需一眼就可以看出你現在最缺乏、最需要的是甚麼，據說結果超準。

【問題】

憑直覺，請問你第一眼在圖中見到的是甚麼？

A.男人的側臉

B.女人的側臉

C.擁抱的男女

【結果分析】

A.最缺的是錢

性格內向、老實的你社交圈子很小，平日裏主要的收入來源只有本職的工作，並沒有發掘、開展其他賺錢的渠道。雖然現有的收入亦足以夠你日常的花費，但可存下的錢似乎不多，萬一有突發情況，就很容易會入不敷支，難以應付，建議還是要好好進行理財。

B.最缺的是愛

心思細膩、敏感的你很看重別人對你的在乎，如果你覺得身邊人對你沒有關心的話，就會陷入傷感、孤單的狀態之中，因此容易在工作及生活中變得小心翼翼，令自己變得焦慮。建議當你有孤身一人的感覺出現時，不妨主動出擊，約上親近的人一聚，驅走負能量。

C.最缺的是安全感

不擅長表達愛，而且討厭取悅別人的你總是獨來獨往，害怕社交、害怕與人接觸，這樣的性格在職場上體現得更加明顯，不懂與人交際，把自己封閉起來，漸漸地會失去自信，亦容易缺乏安全感，克服社交恐懼症是目前最緊要做的事，可先由多與身邊人聊天開始。