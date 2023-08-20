為佳節作準備　月餅款式選擇多

每年中秋，很多人都要搜羅一大批月餅送禮，坊間不同品牌都推出早鳥優惠，這個時候就要發揮精明眼，格到最抵入貨喇！

法式滋味

法國糕餅深得香港人歡心，法國皇室糕點品牌DALLOYAU今年推出全新PARIS MOON月餅禮盒，紅色禮盒配美麗的巴黎夜景配合傳統中式鏤空窗欞剪裁設計，中西合壁夠喜慶。今年品牌設有80%朱古力奶黃和流心奶黃月餅兩款口味，由現時至9月15日，選購月餅禮盒可享最低約85折優惠（2盒或以上），預購禮籃可享9折早鳥優惠。

會員有折

很多品牌都會推出會員專享優惠，好似LIFETASTIC今年推出「共聚‧嘗悅」月餅禮盒，內含陳皮紅豆、金絲蛋黃、奶黃和黑芝麻流沙4款口味，由現時至9月3日，品牌會員每盒月餅零售價會有約85折早鳥優惠，若然選購月餅禮盒，會員選購1張會有約7折優惠，3張或以上會有約6折優惠，多買多折。

方便單個裝

一盒月餅通常最少4個裝，若然自己獨食似乎有點膩滯。社企品牌iBakery今年推出蛋黃白蓮蓉及陳皮豆沙‧蛋黃白蓮蓉2款迷你健康月餅，標榜本地製作，無添加色素及防腐劑，除了盒裝，品牌亦推出單個裝月餅，相當適合個人享用。由現時至9月4日訂購，可享約9折優惠。

香醇黑芝麻

現時月餅口味多元化，若然一盒有幾種風味，吸引力大增。香港東涌世茂喜來登酒店采悅軒在今個中秋推出有3款口味的月照大嶼月餅禮盒，除了迷你奶黃和迷你士多啤梨乳酪奶黃，今年新增迷你黑芝麻口味。由現時至9月10日選購，會有85折優惠，購買10盒或以上，享有特別折扣優惠。