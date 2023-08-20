【激罕現身】昔日台四大美人　65歲胡慧中容顏曝光

在台灣70年代，被封為四大美人之一的，除了有大家熟悉的林青霞，其實還有在80年代拍過不少港產片，無論顏值與身手都已成為一代港人集體回憶的胡慧中！但自她跟丈夫何志平結婚後，已專心相夫教子，甚少露面。但近日她卻罕有地，現身內地電影節活動，現年65歲的胡慧中，見她容光煥發，顏值竟完全不像年屆65，其高雅氣質甚至更勝從前，令影迷喜出望外。

在台灣出生的胡慧中，自演出1978年電影《歡顏》成名後，在80年代來港，因拍攝福星系列喜劇而漸為港人熟悉；之後她接連拍了多齣港產電影，她的拍檔包括有當年當時得令的李連杰，還有當時正急速冒起的周星馳；但數最為人印象深刻的，肯定是她一連多齣的「霸王花」電影，其漂亮打女形象深入民心；可是在1989年拍攝電影《獵魔群英》爆破戲時，她卻不幸受傷，幾乎差點要讓她退出影壇。

如今胡慧中雖已淡出影圈，但她現年23歲的女兒何嘉珍，雖沒繼承到媽媽的高顏值，但卻盛傳她想闖進娛樂圈，成功與否雖沒人知，但只知在現今影圏中，另一位大美人紅星孫儷，原來也是胡慧中的姪女，胡慧中是孫儷祖母的親妹妹，孫儷的明星風範，很可能也是承襲自胡慧中這位大明星呢。