李玟生前控訴《好聲音》　學員公開對話截圖還原真相

內地歌唱選秀真人騷《中國好聲音》因一段疑似李玟（CoCo）生前控訴節目不公嘅錄音檔外流，事件愈發酵愈黑暗，早前就有參賽者李嘉捷揭「前十名的位次都是可以買」黑幕後，突然轉口風del post及向電視台道歉，今日（20日）凌晨，被CoCo稱為「被侮辱的表演」當事人兼學員王澤鵬，終於頂住壓力講出事實，上載與CoCo當時對話截圖力撐導師，卻發現篇發文遲遲上唔到熱搜，只能自己轉發擴散，另網友揣測輿論受到某勢力控制！

王澤鵬指出，當時由12號開始彩排到14號最終錄製，佢只同李玟喺12號第一次彩排時見面定歌、定key，其餘時間包括後續彩排都未與李玟見面，13號第二次彩排時，李玟更直言未得到通知，當日王澤鵬只可以獨自彩排，被告知走位、定點機位等。去到14號上午彩排、下午錄製，王澤鵬早上9點到場時已被沒收手機，所以當日李玟Send畀佢嘅重要訊息，包括腿傷、為佢加油打氣、需要更改嘅合唱細節與走位細節等自己均未獲知，工作人員亦未曾提及此事，以致表演時佢全程背對李玟：「直到最後歌曲結束我轉頭走向ending位時，我才看到（李玟）老師坐在地上，然後跟華少老師（主持人）把CoCo老師扶起來，攙扶着老師完成了talking，然後與CoCo老師的團隊一起將她扶至導師座椅，直到晚上十點拿回手機才聽到CoCo老師的微信語音所說的一切。」

王澤鵬事後傳訊向李玟道歉，佢並唔知道演唱時要扶佢，李玟則回覆稱節目有「黑幕」，大家都係陪跑，佢哋已經規定好節目組想贏嘅人，以及導演故意整佢，明明有答應佢變動但原來係大話：「我在28年從來沒有碰過一個這麼可惡的導演，可是天有眼，這個人也會收到。」影片中，李玟亦以沙啞疲憊聲音鼓勵王澤鵬、指導佢，將王澤鵬當做自己小孩一樣愛護。

王澤鵬表示：「沒有第一時間站出來，是因為我的怯懦，這段時間度日如年，反覆聽着老師這一條條長語音，一聲聲加油打氣與叮囑，她給我的溫暖是我此生的福氣，也更讓我無時不刻心如刀絞，我愧疚，我悔恨自己為何不夠細心，未見端倪。老師的話在我心裡生了根，教我成長放下怯懦，去面對一切，有勇氣陳述事實，為我敬愛的CoCo老師，也為自己。」