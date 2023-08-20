宿敵江嘉敏馮盈盈再同框　圈中極多閨密變仇人！

馮盈盈同江嘉敏早排喺《真係唔好笑》激罕同框，兩個企正隔籬仍然尷尬到爆！當初同年入行極速變好姊妹嘅佢哋，20年一場船P後徹底反面，兩個人都話係對方帶自己參加賭王四房個仔何猷亨嘅豪華遊艇派對，爆發「船P羅生門」！雖然佢哋唔認不和，不過大家都有眼見。圈中是非多競爭大，真係大把閨密反目，唔少仲係為爭仔。

其實黃心穎同湯洛雯（靚湯）以前係好閨密，不過「安心事件」後黃心穎形象破產，愛情事業雙失，而佢好姊妹靚湯就接收所有，先取代黃心穎《法證先鋒4》角色，跟手接收埋佢舊愛馬國明呀！兩個人社交網一早取消追蹤對方，早排黃心穎驚爆同泥鯭（黎萬宏）入紙申請結婚，都被網民話佢係想爬閨密湯洛雯同馬國明頭！

前女團Super Girls成員Heidi（李靜儀）同Yanny（陳穎欣）爭仔爭到團隊解散埋，可以話街知巷聞相當經典！兩個初成團好老友，但自從音樂監製陳考威高調認愛Yanny就反晒面，Heidi覺得Yanny「撬牆腳」，即刻取消追蹤佢社交網，出活動亦明顯「面左左」！團隊解散後，隊長Aka仲係節目飲大兩杯認有組員為爭仔擘面添。