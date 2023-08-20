港姐官方場刊晚裝造型曝光　莊子璇谷到盡大戰郭珮文

《2023香港小姐競選》下周日（27日）舉行，16位佳麗連日來積極備戰，作最後衝刺，務求屆時以最佳狀態登上舞台。今日（20日）大會發布官方場刊晚裝造型，一眾佳麗穿上不同色系及半帶透視效果的服飾，展現華麗優雅面，晚裝造型色系包括淺藍、粉紅、粉紫、蝦肉色、彩藍、深藍及綠色等，配以布滿心口及裙襬等的花花圖樣，令她們變身七彩花仙子。

除了色彩鮮艷，晚裝造型設計亦富有特色，除了有凸顯腿部線條的高衩設計，更凸顯腰部線條。身為形象監督的陳惠英（Karen）直指每個造型，都是了解過各佳麗的個人特色及身形優點後，逐件度身訂造出來的：「晚裝嘅底色採用咗Nude Colour，即係偏近皮膚嘅顏色，希望藉此凸顯女仔自己本身身形嘅優勢同線條。服裝上面嘅花花圖案，係想帶出仙氣，同埋將佳麗年輕同Fresh嘅氣質展現出嚟。今年嘅造型係希望靚得嚟冇時空規限，同埋望落去係充滿生機嘅。」

她又大讚本屆佳麗身形質素高：「今年佳麗身形進步中，喺咁多屆嚟講算係理想，一字排開，淨係雙腿已經好靚。」而今次衣服物料，Karen指除採用了感光度較高的物料，顏色方面也是經過特別指定及染製，務求打造出「不一樣的港姐」。