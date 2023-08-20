Anson Lo自稱身體好　唔擔心冇力為新片謝票

男團MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）今日（20日）現身主演的電影《釀魂》首映，現場吸引數百「神徒」捧場，場面墟冚！

今次是Anson Lo第二套擔正的電影，問到有否壓力時，他坦言壓力來自跟分量級演員姜大偉合作，初見對方更緊張到手震，後來經過相處發現對方很友善：「佢會同我分享以前做新人嘅艱辛，原來我連續拍70幾個鐘只係小兒科。」

提到ERROR主演的電影《陰目偵信》票房不太理想，會否對他的新片造成票房壓力？他表示未有留意對方的實質票房數字，最重要是ERROR的表現，又指知道他們均熱愛演戲：「至於我就冇諗票房呢樣嘢，好多人同我講套戲唔係主流電影，係恐怖片，未必適合一家大細，但對我嚟講今次角色好大突破，情緒各方面都未試過，私下做咗好多功課，所以我唔係Focus喺票房上，每個演員都好畀心機，希望多啲人可以欣賞。（好多神徒包場？）多謝佢哋包場，感謝大家支持，呢個都係對香港電影出力。（點去回報粉絲？）我知佢哋今日都好早嚟到霸位，我會望多佢哋幾眼。我相信我喺演技上進步同接到有新鮮感嘅角色，就係對佢哋最大回報。」

至於會否多現身謝票？他直言也想，但要看工作安排，問他體能上是否應付得到？他笑言：「我最近健康十分好，唔需要擔心我發生年頭唔舒服嘅情況。」但對於ERROR成員193直指謝票並非義務，他認為每個人有不同選擇，所以不會評論對與錯。而隊友Anson Kong同期有鬼片上映，會否擔心外界將兩人作比較？他強調：「可能兩套戲睇落好似，但其實我呢套唔係鬼片，而係劇情片，講人性的抉擇。」

另外，聲夢小花鍾柔美透露有欣賞他的演唱會，並大讚他的演出，Anson Lo聞言表示多謝讚賞：「聽到每個睇演唱會嘅人睇得開心，就係對我嘅最大鼓舞，因為事前我迫自己準備咗好多嘢。（聽到隔籬台都讚你會特別感動？）咁又唔會特別感動。（你有冇留意聲夢歌手？）我近期要專注電影宣傳。（會唔會想同佢哋Crossover？）我係好乖嘅藝人，要睇公司安排。（同鍾柔美一齊跳舞？）都係睇公司安排。」講到最近無綫舉辦亞洲超星團，他指未有留意，問到愈來愈多男團出現，會否擔心做MIRROR造成威脅？他稱：「唔驚，反而對呢個現象好興奮，希望多啲人做跳唱，咁先可以互相啟發係好事。」

同場姜大偉與陳紫萱亦有現身，姜大偉謙稱跟年輕人合作是學習機會：「自己都要不斷進步，好享受同年輕人合作。」至於姜大偉與紫萱在戲中飾演父女，紫萱坦言初時感到有點壓力：「因為佢喺幾十年前已經係影帝，第一次見面，我拎咗本書畀佢簽名，佢個氣場好勁，但拍攝時發現佢好和藹可親。」姜大偉解釋第一次見面是開會，所以會較為嚴肅，到正式拍攝時就希望氣氛輕鬆些，紫萱大爆對方經常搞爛Gag。另外，姜大偉在戲中有打鬥場面，問到體能上需求是否不少？他笑言：「我把刀仲未生銹所以唔使磨，我同朱柏康打得比較多，佢哋好錫住我，問我使唔使用替身，但作為演員，自己做到就自己做。（你有冇畀Anson Lo打？）佢用棍打咗我幾吓，雖然有膠包住，但都幾痛，不過好少事。」講到身為無綫藝人的姜大偉跟ViuTV藝人Anson Lo合作，他稱不需要事前跟公司報備，而且拍電影不用區分電視台。