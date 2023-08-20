鄭俊弘教1歲囝囝嗌爹哋　同何雁詩追B有共識

藝人鄭俊弘（Fred）與潘靜文（Sherman）今日（20日）現身中環海濱出席活動，為山區兒童收集二手書包出一分力，Fred以活動大使身份為現場觀眾獻唱多首歌曲，Sherman則為大家送上舞蹈表演。

一早到場綵排的Fred，表示太太何雁詩及1歲大囝囝亦會到場支持，又指囝囝正牙牙學語，問到是否想囝囝先學叫爹哋？他說：「聽人講佢哋最初發音通常係Da、Ba咁。」他笑言在家中會偷偷教囝囝叫爹哋，但為免太太唔開心，故希望囝囝先學識叫媽咪，問到會否想添多個？他説：「太太依家開始忙造新歌，我哋都有共識，會等阿仔大啲，2、3歲時再生。」他表示近日正趕拍無綫劇《逆天奇案》，預計9月完成拍攝，屆時會開始錄歌。

至於較少做戶外表演的Sherman，表示平日主持兒童節目多在廠內錄影，冷氣大凍得要貼暖包，但今日則要不停吹風扇降溫避免溶妝，笑言下次做戶外騷會要求公司給她換個清涼造型。她又自爆有跳舞恐懼，故今次表演會鼓勵觀眾跟她一起跳壯膽：「導演知我班粉絲嚟捧場，特別安排我企前排，唯有騷前練熟啲舞步。」我坦言自己跳舞差，會去上堂進修。

她透露下周將與鍾柔美（Yumi）拍檔到長洲做騷， 有心理準備屆時會熱到滿身大汗，問到會否考慮穿三點式上陣？她說：「 我驚嚇親人喎，或者可以三點式加件網衫，不過暫時未造型，其實都唔不抗拒着三點式，只要個工作或劇情適合就可以。」