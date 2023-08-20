Range Rover Sport P400 Dynamic SE　動態操控全方位提升

全新Range Rover Sport不僅是首次配備可變式氣壓彈簧的動態氣壓懸掛系統及能作出每秒高達500次路面回饋監控的Adaptive Dynamics 2 主動式動態控制系統。另它更是首款配備全新主動式越野巡航控制系統的Land Rover 車型。(胡振文攝)

進化至全新第3代的Range Rover Sport，堪稱是Land Rover豪華性能SUV中最具動態性能表現兼最勝任不同路況駕駛的車型。

全新Range Rover Sport建基於全新的MLA-Flex混合金屬車架結構，抗扭剛性比上代高出35%。車載的整合式底盤控制系統，首次配備可變式氣壓彈簧的動態氣壓懸掛系統，並採用最新、能作出每秒高達500次路面回饋監控的Adaptive Dynamics 2主動式動態控制系統。在與Dynamic Response Pro電子主動側傾控制系統、iAWD智能四輪驅動、全輪轉向、扭力煞車控制及主動式後差速鎖的協作下，成就歷代中最高最精確又穩定的動態駕駛表現。試駕車是搭載3.0L直6渦輪增壓引擎配48V輕混能動力系統的Range Rover Sport P400 Dynamic SE，車體雖然有點「掗拃」，但駕着它游走彎多路窄的石澳道，完全可感受到其非常靈活穩定的動態操控性。

另值得留意的是，新Range Rover Sport更是首款配備全新主動式越野巡航控制系統的Land Rover車型。此系統能聰明地根據崎嶇的越野路況保持穩定前進，並會自動調整相應速度，加上有Terrain Response 2全地形反應系統共同發功，自動偵測路面與地形進行底盤調整，讓駕駛者完全專注於駕駛車輛穿越具挑戰性的地形，越野性能升級。

規格表

車型：5門5座位SUV

引擎：直六渦輪增壓配48V輕混能

容積：2,996c.c.

最大馬力：400PS/5,500~6,500rpm

最大扭力：550Nm/2,000~5,000rpm

傳動：八前速ZF自動波

驅動：前置引擎、四輪驅動

0-100km/h：5.7秒

極速：242km/h

綜合油耗：9.4-10.0L/100km

車身體積：4,946×2,209×1,820mm（長×闊×高）