陳豪自揭黑歷史　重繹經典對白：同朕Check吓！

無綫綜藝節目《思家大戰》第三季，今晚（20日）播出一集，邀來由陳豪領軍的「破毒強人」隊，成員包括胡定欣、蕭正楠、何廣沛和郭柏妍，對戰方麗盈的「天涯歌女」隊。劇集《破毒強人》正在熱播，陳豪（阿Mo）甫出場即以角色人物「文華」的聲線與大家打招呼，他更笑言：「因為食咗啲好嘢，飲咗啲靚咖啡之後，把聲就變咗High High哋！」

在劇中與阿Mo深仇大恨的蕭正楠則自誇：「我同阿Mo條線好好睇。」引來定欣等「怒睥」圍攻，他即補鑊說：「其實條條線都咁好睇嘅。」至於「天涯歌女」隊以Bling Bling歌衫，即席獻唱《天涯歌女》，氣氛十足，隊長方麗盈乃80年代末出道歌手，後來輾轉做過保險業和地產界，近年則擔任特約演員，曾客串演出多個劇集包括《愛．回家之開心速遞》及《七公主》等，觀眾絕對覺得她「熟口熟面」。

本集問答環節笑料十足，其中一條問題「講到陳豪會諗起啲乜？」玩得之人阿Mo竟自揭黑歷史，重新演繹當年在《帝女花》的經典對白「同朕Check吓」﹗而另一條問題「年紀超過40歲，又靚又Nice又叻又有錢嘅淑女，點解會單身？」，「單身貴族」定欣笑說﹕「點解（大家）望住我呀？唔知喎，我好專一㗎。」