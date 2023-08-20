Edan着孖煙囪戙高腳彈琴　腳趾意外搶Fo！

男團MIRROR成員Edan的一連三場個人演唱會本周五（25日）開鑼，忙於作最後衝刺排練的他，曾豪言要在開騷前出多5首歌，但他在網上說：「對唔住，係我諗多咗。」不過連埋《E先生 愛人執照》，他本周內會再出多2首歌，但因不夠時間，其中一首普通話跳舞歌就沒有MV。之後他隨即在社交網上載一段《E》鋼琴版片段送畀「爵屎」（粉絲暱稱），日本唱作歌手藤井風早前來港開騷，曾獻唱他的《E先生連環不幸事件》，所以你寫道：「好明顯係向藤井風致敬。」因為他在片中戙高腳在彈琴，是藤井風一個招牌姿勢，零偶包的他仲要着住條孖煙囪，造型夠晒「麻甩」，他更搞笑叫大家唔好掛住望他舊腳瓜同腳趾，又指條孖煙囪都係「嗰條」，非常爆笑。

眾所皆知DJ小儀好「迷戀」Edan，小儀即留言：「原來你啲腳趾全平㗎，Cute。」有爵屎即回話：「喺正印眼中爵安連腳趾都可愛。」Edan搞笑回她說：「趾平如鏡。」張繼聰則讚他對腳好索，手琴有料，前女團Super Girls的Jessica說：「我真係控制唔到自己不停望你啲腳趾，點解你會知。」Edan回她：「因為我哋佢哋好吸引。」兩人的笑話令網友大笑。