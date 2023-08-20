平田梨奈 挺胸遊埠吊金龜

家陣好多人都抱住及時行樂嘅心態，一有假期就會約埋朋友去遊埠，洗滌一下身心。喺日本寫真界都有一位性感尤物好熱衷旅遊，除咗想接觸多啲異國風情，亦希望喺異地搵到意中人，佢就係平田梨奈。

混血辣妹

之前有同大家講過，唔少寫真女優都係出身於日本嘅大型女團AKB48，好似平嶋夏海、永尾瑪利亞、大和田南那等等，而今日為大家介紹嘅平田梨奈，亦係嚟自同一團隊。現年25歲嘅梨奈，係一位混血兒，爸爸嚟自美國，媽媽係日本人，所以氣質比較獨特，帶點野性美，能令人留下印象。身材方面，可以用「豐乳肥臀」嚟形容，上圍對F奶夠晒分量，個躉又大又圓，真係正到拍得住一班洋妞！

熱愛旅遊

平田梨奈早喺12年前已加入演藝圈，當時成功獲選為AKB48嘅研究生，第二年已升格為正式成員，效力到2016年先宣布畢業，離隊之後，曾以演出舞台劇為發展重心，到咗2019年開始向寫真界發展，並憑住火辣身材同野性氣質，得到唔少寫真迷注意同支持。近期，梨奈頻頻出外旅遊，先去泰國再去韓國，嚟緊日子仲計劃去杜拜添！佢話遊埠可以接觸唔同地方嘅風土民情，再加上自己已屆適婚年齡，想睇吓有機會識番個外國男友。唔知阿妹會唔會有興趣嚟香港玩吓呢？