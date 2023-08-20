林家謙返母校搞馬拉松式簽名會　被逾千歌迷Chur乾

唱作歌手林家謙日前於母校聖若瑟書院舉行馬拉松式演唱會藍光碟簽名會，由於參加歌迷眾多，當日化身「林加長」的他，為盡量滿足歌迷，最後更要加長時間，由早上10點簽到晚上10點，一共為近千位歌迷簽名留念。

家謙的簽名會十分細心，不單分流時段免等候太久，期間可以簽名、合照，有歌迷更幫朋友視像同家謙對話，他更把演唱會上的一些有紀念性的有趣照片，演唱會中用過的七彩木鋼琴、巨型海豚帶到簽名會現場供歌迷拍照留念。選址母校舉行，家謙說：「因為演唱會完咗之後，我個七彩木鋼琴一直就放咗係學校，畀學校幫我託管住啦，諗吓暑假開學前，相約大家一齊再返個學都幾開心，所以就問學校借咗音樂室呢個場地做簽名活動。本來係諗住簽到7點，但係實在係太多歌迷想參加，所以最後只得加長。」

家謙笑言去年開騷的心情只是緊張，但今年就比去年Chur：「今年Chur好多，演唱會都係8點開始唱兩個多鐘，今年12個鐘喎，惟有個心不停同自己講，加油啦林家謙。」簽名會上有男有女，有小朋友，有他的同學仔師弟、老師等等，現場有一名跟林家謙撞樣的男歌迷出現，現場出現起哄歡呼，非常搞笑，家謙笑道：「係呀，今日有大有細，有BB，重有未出世BB都嚟來咗，林家謙2號，我知呀，我見過佢，係社交網到見過，我自己都嚇一嚇，心諗我幾時着過呢件衫，影咗輯咁嘅相？連我自己都認錯以為係自己，哈哈哈，平日大家出街話撞到我，可能嗰個係佢囉，所以大家唔好成日以為係我。」

10月家謙將到倫敦舉行演唱會，據知反應非常熱烈。一出去就去到The O2 arena開唱，跟Lady Gaga、麥當娜同一個場地，家謙表示倫敦這個地方是開會大家一起選的，只演一場，最期待是一個新rundown，因為他不重複舊年個騷，驚大家覺得好悶，希望可以畀到新鮮感大家，問到他可會回港再開騷？他說：「考慮吓！」