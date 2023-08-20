Gin Lee踩落麥花臣　獲逾千歌迷預祝生日

歌手Gin Lee（李幸倪）今日（20日）於旺角麥花臣舉行「ATTENTION GIN BIRTHDAY GIG」生日會，逾千歌迷為8月26日正日生日的Gin預祝36歲生日。甫開場，Gin以快歌《Dum Dum》暖場，台下歌迷頓時起哄跟住唱，氣氛熱烈。隨後她接連唱出《單戀這件小事》及《剛好》兩首歌。

連唱三首歌後，主持DJ梁文禮便出場跟Gin chit chat，並謂今日Gin有嘢宣布，此時台下歌迷大叫「宣布結婚！」Gin聽後笑言：「宣布結婚？我會請你㗎，放心。」全場頓時爆笑。

提到這次生會名稱，她解釋說：「我想多謝公司，知道我8月生日，就話幫我搞個生日派對，我話好呀，不過我話如果係生日會，我驚得5個人出席，哈哈！講吓講吓，不如話做過小型音樂會啦，又可以唱歌、同大家玩遊戲，咁就真係一個生日派對，只不過個主角要唱歌，但我好樂意為大家唱歌，因為過去幾年我哋真係少咗好多機會唱歌畀大家聽、少咗好多機會見面，既然今年有個咁好嘅機會，我想做多啲嘢回饋畀一班錫我嘅fans。」

隨後Gin便唱出多首歌作品，她又跟歌迷大玩遊戲兼送禮，如大電視、單腳「企好」唱歌及睇MV記估歌曲，向來低調過生日的她坦言今次生日會，是想回報多年來默默支持自己的朋友，希望見到大家，唱歌給大家聽。她回想去年生日並分享：「我問自己下年生日我會喺邊？做緊乜嘢？會係一個乜嘢心情？我記得上年過生日時，心情有啲忐忑，因為嗰陣時係我人生嘅十字路口，對於未來有好多嘢都唔確定。」

轉眼間一年過去，簽約新唱片公司、出歌、工作接踵而來，她說：「回歸番呢一年過得好快，其實有好多嘅感恩，亦都好唔容易，亦需要好多嘅勇氣，好多謝你哋現場嘅每一位朋友，你哋用你哋嘅方式，無論網上留言定係每一次我出Event，你哋都出嚟支持我，呢啲都係對我嘅鼓勵同力量，令我每一次遇到困難時，都可以鼓起勇氣繼續前進。」

生日會尾聲，除了現場觀眾，她更開網上直播跟歌迷齊齊慶祝切蛋糕，並宣布官方歌迷會正式成立，她表示這是她一直以來都想做的事：「以前細個過生日會覺得我最大，全世界都同我慶祝，會諗想得到乜嘢多過畀啲乜嘢其他人；經過咁多年咁多個生日，經過埋疫情，令到我深深領悟到，我可以為一班好愛好支持我嘅朋友做多啲嘢係我嘅福氣。希望可以同大家做多啲公益活動回饋社會，亦都想多啲同歌迷近距離接觸，例如做探訪、義工。」