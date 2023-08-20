古巨基何書桓上身　帶埋個仔到小巨蛋撐瓊瑤

古巨基昨晚（19日）在台北小巨蛋參與瓊瑤創作60周年演唱會，同場還有潘越雲、樂隊動力火車、李翊君、高勝美等，瓊瑤臨尾上台親自答謝觀眾：「作品至今還能被大家記得、傳唱，相當感動與滿足。」音樂會由潘越雲以《在水一方》打頭陣，接住是曾在《情深深雨濛濛》飾演「何書桓」的基仔登場，他連唱多首劇歌，他說：「今天是何書桓的靈魂帶着古巨基的靈魂來。」

忙於在內地展開巡演的基仔，但他千叮萬囑要經理人把所有檔期排開，他一定來台挺「阿姨」：「沒有阿姨找我去拍戲，就沒那麼多朋友認識可以拍戲的古巨基。」此行他帶埋爸媽、太太和兒子一齊來：「剛在後台爸媽跟瓊瑤阿姨合照，我覺得很溫暖，時間過得真快。」

完騷後基仔也在社交平台分享帶囝囝Kuson跟阿姨在後台打招呼照片，並寫道：「二十多年前，二十多歲的我，有幸能參與瓊瑤阿姨的戲劇。二十多年後的今晚，特別飛台灣來到小巨蛋《瓊瑤創作60周年演唱會》，為阿姨祝賀和演唱，感受特別深，特別的感動。用漫長的60年埋首創作，創造那麼多的經典小說、影視和歌曲，陪伴了一代一代的青春。昨晚除了我，我還帶了家人一同前來，除了爸媽和太太之外，還有第一次見瓊瑤阿姨的Kuson古晋匡小朋友。」

他透露疫情那兩年每逢過節，他都會讓Kuson錄個音或拍個視頻給阿姨，阿姨說很期待看到這個小寶貝。終於，昨晚在後台相聚了，Kuson還很乖給了阿姨一個大大的擁抱，最後他祝阿姨一直身體健康，還有快樂、順心和隨心。