星玄︱高海寧性感遊泰國 貼頭小鮮肉有戀情？

8月21日係國際意大利雪糕日，今日嘅幸運之星係山羊座，幸運指數排第一，感情生活可望如魚得水。高海寧（高Ling）就係山羊座，早前佢已經喺內地開拍新劇，又飛到馬來西亞為黎諾懿嘅節目做嘉賓，非常忙碌。落力工作嘅高Ling，終於放低手頭上嘅工作，唔單止喺社交網大晒慢步入浴室嘅連環圖，性感撩人嘅畫面引起無限遐想，仲約埋陳楨怡一齊挑戰普拉提。

早前高海寧就同家人去泰國旅行，佢着住一條超高開衩裙大騷長腿，仲有同「小鮮肉」合照，隨即引起網民討論，原來嗰位「小鮮肉」係佢個表弟，仲等班網民以為高Ling你有拖拍添，趁住今日愛情運咁好，不如抽時間出去識吓朋友、拍下拖，話唔定會有驚喜呢。至於雙子座嘅朋友財運唔錯，但記得要知足常樂。

今日亦係農曆七月初六，適宜祭祀、沐浴、整路，最旺生肖係虎，屬虎嘅人事事如意，可以喺在職場上發揮自己嘅才華。林志穎就係屬虎，一向鍾意玩賽車嘅佢，上年發生嚴重車禍，導致面骨受損，不過依家已經好返晒，雖然佢出席內地商演時被指顏值有變，但見佢前排重返賽車場，罕有咁晒同老婆嘅合照，保得住靚仔樣之餘，兩個人仲好似食咗防腐劑咁。至於屬牛同屬兔嘅朋友，今日腦筋靈活、精神爽利，有利事業發展，容易獲得上司嘅認同。