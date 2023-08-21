【是日通勝】

農曆七月初六

癸卯年 庚申月 辛亥日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：凌晨3時至5時、上午9時至11時、下午5時至7時

宜：祭祀、沐浴、整路

忌：嫁娶、安床、合醬

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：2、22、31

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：溝通出問題，易變事業絆腳石，務必正視。

金牛座：愛情運極好，主動示好有望打動心儀對象。

雙子座：財運不錯，謹記知足常樂，不可貪得無厭。

巨蟹座：善有善報，宜趁順境時多幫助有需要的人。

獅子座：不要坐太久，抽空出外散步，對身心有益。

處女座：財運稍遜，平常心看得失，煩惱會少好多！

天秤座：事業運強，在職場上佔得先機，毋懼競爭。

天蠍座：運勢有點差，但只要沒做虧心事就不用怕。

人馬座：感情運欠佳，不糾正生活惡習，難扭轉頽勢。

山羊座：幸運指數排第一，感情生活可望如魚得水。

水瓶座：財運回穩，量入為出的策略務必貫徹始終。

雙魚座：保持好心情，好好控制脾氣，身體更健康！

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）虎 事業旺

（跌）蛇 麻煩多

鼠：適合到人多的地方活動，有意外驚喜。

牛：積極性強，做事快靚正，獲上司認可。

虎：事事如意，可在職場上發揮自身才華。

兔：腦筋靈活，創意十足，有利事業發展。

龍：感情運一般，切忌向另一半亂發脾氣！

蛇：是日沖煞，瑣事纏身，被弄得焦頭爛額。

馬：可能有一筆意外支出，讓你煩惱不已。

羊：自信心爆棚，身邊人都對你言聽計從。

猴：衰神靠近，身心倦怠，破財風險極高。

雞：分析力強，處變不驚，易得別人信任。

狗：有伴侶者宜抽空拍拖，有助感情升溫。

豬：得罪人多，稱呼人少，宜檢討說話技巧。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

七夕景迢迢 相逢只一宵

明天是農曆七月七日，等了漫長的一年，終於等到這個夜晚，但牛郎與織女能在一起的時間也只有這一晚。七夕節來臨，提醒了我們要活在當下，珍惜現在，愛護身邊的親人。

命裏有時終須有，如從八字精準批算，從而知命認命，洞悉先機，便可在後天為自己布局，等如有病先找醫生診斷，找出甚麼問題，再針對性去解決。不是從前有些人身體不適，去到中藥店向員工講出自己有甚麼問題，隨後執藥拿回家煲，這種配藥方式叫五爪金龍，小小毛病是可以紓緩，正如現在一般小病可買中西成藥。但遇到真正大問題，還是要找醫生，才安心找到真正答案。同樣道理，玄學上，不能單從生肖和星座去論真正的運程起落，正所謂「同人不同命」，每個人會受大運、年運，甚至月運影響。

舉例，當人生某段時間走進大運，各種不好的人和事都會莫名其妙地得到改變，即使年運會給你帶來少少障礙，也可順利過關，情況好似患了一場感冒。如查到自己走衰運，便不能掉以輕心，你可以跟自己命運和天意去鬥嗎？我已是長者，多年經歷受教，除了從書中得到知識，人生過程也學到各種常識，正如醫生也要經過實習和不停面對各種奇難雜症，才會像我們先祖一樣為後世留下智慧。

中華文化源遠流長，懂得應用，便可以做到趨吉避凶，祝願各方讀者開悟智慧，身心康泰，家庭幸福。