娛圈單打︱忽然被拆散CP　唔通又激嬲高層

TVB王牌處境劇《愛．回家之開心速遞》出產不少極受歡迎的CP，張景淳和呂慧儀的「龔水戀」肯定係其中之一。但日前劇情講到，龔燁忽然失憶變回賤精，搞到熊若水非常傷心，甚至有傳編劇欲狠心拆散CP，安排他們離婚，嚇到一班鐵粉表示要熄電視抗議！

儘管呂慧儀強調，監製想「龔水戀」的愛情線像正劇一樣發展，增加追看性，不過，據知後續劇情真的會飛起張景淳一段時間，安排龔燁到外地工作。究竟係劇組想搞搞新意思，吊吓觀眾癮，定係張景淳陋習不改，見過鬼都唔識得怕黑，繼續開工遲大到，搞到又激嬲高層呀？

大家不善忘的話，應當記得張景淳去年初曾因為開工慣性遲大到，觸怒高層曾勵珍並被照肺，即使呂慧儀多番求情，始終冇情講，張景淳被掟入雪櫃，暫別劇組3個多月小懲大誡。好不容易解凍走出雪櫃，忽然又有如此劇情安排，難免又令外界揣測，係咪有人死性不改？

不過咁，有指張景淳瓣數多多，月前才偕同數位圈中好友北上創業，於深圳市集擺檔賣魚蛋和雞蛋仔，並親自落場做生招牌，大受歡迎。他滿肚密圈，有意開設連鎖餐廳大展拳腳，現在正好趁空檔好好籌劃。一直有傳他和呂慧儀戲假情真，多線發展是否為了盡快儲夠老婆本，不妨拭目以待。

但點講都好，專業藝人應該有守時美德，遲大到拖慢劇組進度，累街坊的確犯眾怒。好似某位以勤力見稱的天王，早上9點埋位拍戲，6點已人在片場做準備，這就是專業，難怪紅到依家。可惜這種專業態度，在現今世代買少見少了。