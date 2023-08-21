廣咩︱梁嘉琪估中一半好威豬？「葳蕤」原來係咁解

東網節目《廣咩》聯同星級主持關楓馨，教大家廣東話正字！上集的嘉賓陳星妤中文能力頗佳，今集我們請來梁嘉琪繼續挑戰，不知道她能否挑戰成功呢？

Q：請猜猜「葳蕤」是我們廣東話口語中，哪個字詞的正字？

梁嘉琪：「我覺得第一個字（葳）我是有點信心的，因為『威』這個部首我是認識的，在有邊讀邊的情況下，一定是讀『威』字！另外一個字，我覺得像『豬』字或者『生』字……我覺得一定是『威豬』！是不是想間接稱讚我威豬呢？噢，原來答案是威水，那意思也很相近，我答對了第一個字，也很威水吧！」雖然嘉琪你在拐彎抹角地稱讚自己，但我也覺得你很「威豬」呢！

不如聽一下關楓馨的講解：「廣東話口語中的『威水』，它的正字是『葳蕤』。《楚辭‧七諌‧初放》中有提到『上葳蕤而防露兮，下冷冷而來風。』形容樹木的枝葉十分茂盛；另外《東京賦》有『羽蓋葳蕤』，是指古時馬車的車蓋會用華麗鮮艷的羽毛來裝飾。後來『葳蕤』慢慢引伸為一個人神態威風，又或者很值得稱讚的意思。」

關楓馨還與我們分享了她的一個威水史，原來她在中學畢業那一年，考了全級第一名，那真是貨真價實的威水！

化妝：@joanne_starryavenue

髮型：Kenny Chan @ HAiR