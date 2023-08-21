東方日報C1：同日出巡鬥逼！趙麗穎癱瘓交通　Baby狼狽陷人海

內地3大「85後」頂流女星同日出席戶外活動，論排場、鬥人氣高下立見！當中趙麗穎與Angelababy的活動萬人空巷，Baby嚇得用手護胸，更因有數十內地執法人員護駕而無辜被插浪費資源；至於劉詩詩相比下明顯勢弱，大把空間施施然打招呼。

內地「85後」花旦趙麗穎、Angelababy與劉詩詩，日前各自出席大型活動，難得3大頂流同日現身，數萬Fans兵分幾路爭相追星。論場面最墟冚非「千億點擊女王」趙麗穎莫屬，早前因品牌策略問題，臨時取消其南京站宣傳改為線上直播，令訂好機票一心捧場的Fans失望又失金，鬧爆主辦方，品牌於本月18日在瀋陽一個商場安排趙麗穎現身「補鑊」。活動未開始，商場四周已被數萬Fans重重包圍，令交通近乎癱瘓，為安全計，品牌除加設圍欄外，又安排數十保安手拉手築成人鏈，以防Fans亂衝。

由於現場近乎銅牆鐵壁，將人群遠遠隔開，身穿低胸裙的趙麗穎在保安人員護駕下，可以一條頭髮也不亂便由特別通道抵達店舖，再步履輕盈地出外跟Fans打招呼，有網民發現她身穿的連身裙是時裝品牌8年前的舊款，大讚她貴為天之驕女依然慳儉，拒追潮流。

被質疑有特權

至於身穿逾4,000港元「肚兜裝」現身溫州的Baby，號召力與趙麗穎不相伯仲，但情況就狼狽得多！現場一早被數萬人擠得水洩不通，由於她要走過一條長街才抵達活動場地，品牌見群情洶湧，已安排數十保安以人鏈方式護駕，但未有攔開人群，結果她甫現身，人群即一擁而上，加上不時有手機迎頭硬影，擠到舉步維艱的她嚇得花容失色，邊行邊用手揞實胸口，以防突如其來的「鹹豬手」，期間更出現如保安「挾持」Baby暴走的趣怪場面。

有網民讚Baby「一貌傾城」，亦有人質疑她有特權，因貼身保安團中竟有人身穿內地執法人員制服，故不滿說：「只是一位女明星，又不是重要人物，為何要動用國家資源。」不過有網民認為此舉只是防止人踩人事件發生，情有可原。

同人唔同命，在成都為飲品宣傳的劉詩詩全程「零壓力」，因現場只有數百Fans，鄰近商場二樓更有大量「吉位」供人湊熱鬧，由於沒有人滿之患，她慢條斯理地邊行邊向圍欄外的Fans揮手問好，雖被指人氣平平，但有「自由空間」慢慢影靚相，亦算自得其樂。

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