樂隊Pandora新歌兩台冠軍　激動到唔識做反應

樂隊Pandora的新歌《安全距離》同時登上「903專業推介」及 「Chill Club推介榜」冠軍位置，為他們10月推出的專輯打下一支強心針外，他們說：「可以攞到兩個台嘅冠軍，真係開心到癲咗，既興奮又緊張，因為從來未試過獲兩台冠。仲記得《903專業推介》數榜時，一聽到係我哋攞冠軍，除咗腦袋一片空白，個人呆咗但內心其實好激動，唔知點形容嘅興奮。」

最近他們邀請到網台小薯茄成員麗英一同錄影LIVE聯乘演出。Pandora三位成員Tony、Anakin及Michael解釋找麗英合作，全因為他們有次到小薯茄錄影「雪櫃冷笑話」而認識，錄影後聊天時發現大家都喜歡彼此的作品，因此促成合作。

拍攝期間，Pandora三子大讚麗英唱歌水準一流，他們說：「好開心可以同麗英合作，一直都覺得佢唱歌好正好穩定，知道可以同佢合作做係好興奮。點解揀《安全距離》呢首歌，係因為麗英話佢好鍾意首歌，首先好多謝佢先，咁好自然就揀咗呢首歌，至於《惡作劇完成》，就係我哋自己傾，覺得呢首歌好甜蜜，諗到改編後會好好玩，好啱我哋一齊演繹，所以就揀咗。」

談到10月在九展開唱，三子說：「係我哋首次專場，真係好期待，好緊張門票嘅銷售情況，除咗我哋開騷，麗英12月都會舉行首個個人音樂會，希望大家睇完我哋一齊合作嘅live，都分別支持我哋個騷。