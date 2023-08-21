那英家姐疑迫《好聲音》學員簽約　更係附屬公司創辦人？

內地歌唱選秀真人騷《中國好聲音》最近有大批黑料曝光，當中最令群情激憤嘅係疑似李玟（CoCo）生前控訴節目不公嘅錄音檔外流，參賽者李嘉捷、王澤鵬、周菲戈先後出面爆《好聲音》不公安排及疑似黑箱作業，尋晚再陸續有參賽者楊燦、徐海星等人繼續發文爆大鑊，當中更涉及曾擔任5屆《好聲音》導師嘅內地歌后那英位家姐！

《好聲音》首屆學員徐海星發文，透露自己曾遭葛亮（《好聲音》藝人總監）及那英家姐那辛逼迫簽下不公平合約，又恐嚇稱如果唔簽約，佢演藝人生就會玩完等。當中那辛更被指為《好聲音》引進公司創辦人，不過那辛急急於朋友圈發聲明，強調自己「做不了這些事」，甚至根本唔認識徐海星：「我不是燦星老板（《好聲音》引進公司），也早已離開了夢想強音（《好聲音》選手簽約公司），那只是一段我的重要工作經歷，大家可以到國家信息公開網上查一查。有人打着我的旗號幹不道德的事，我只是個平常人，沒有那麼翻手為雲覆手為雨的能量。」

對於傳出逼迫簽約不公平合約一事，那辛回應：「網上蹭流量的人說的所謂簽約段子與我也沒有任何關系，完全不認識的人編出一個我迫她簽約的劇情，想象力豐富，故事編的很吸引眼球，只是我做不了，這些事，也不是我能做的。」極力撇清關係。

而李玟生前好友、內地歌手韓紅，亦公開發文撐李玟，並要求主管部門調查《好聲音》事件，及為預防同類型事件作規範：「作為個人，我無法對一個事涉多方的複雜事件做調查、做評判。我期待上級主管部門的調查和未來對此類事件的規範！作為coco的好朋友，我認為她是一個善良誠實的人！我信任她也心疼她！無論如何，希望現在的coco已放下所有的悲傷和痛苦，從一切紛擾中解脫，依然像當年我認識她時那樣快樂迷人！ coco，你安心。」