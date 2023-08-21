193自爆前度啟發開咖啡店　多謝肥仔生意失敗間接宣傳

ERROR成員郭嘉駿（193）近日推出本年度首支個人單曲《以為只是沒送花》，更邀請到台灣女神林莎同「樂天女孩」副隊長李恩菲演出MV，他表示這一首歌有八成的內容也是源自於自己其一段最為深刻的戀情，希望籍著歌曲可以讓觀眾抒發感受。

193將自己與前度的回憶也寫在歌曲中，他指是次戀情是在自己大學時期發生的，是一段維持了4至5年的戀情，亦因為是次的戀愛令自己有所領悟，歌曲內容提及到花店及咖啡，他自言自己是一個即使在情人節也不會送花的男朋友來，但前度是一個很喜歡花的女孩，他謂：「以前同佢哋日本旅行，佢會特登去地下花店，但我自己寧願在上面Hea都唔會陪佢，我從來都唔會送花畀佢，因為我覺得送花擺一個星期就會死好嘥錢，寧願買啲實際嘅嘢。」

他表示當時自己是個沒有情趣的人，對方會寫千字文的卡，但自己只會寫幾個名敷衍了事，到分手後才領悟到對方只是想要心意及基本的尊重。現在經營咖啡店的原因亦因為受到前度的影響，他自言從小到大也不愛喝咖啡，認為咖啡很苦很難喝，但因前度經常到咖啡店打卡拍照，自己即使不想但迫於無奈之下也會陪伴前度到咖啡店，但分手後自己開始明白到對方為何這般熱愛到咖啡店打卡，試着了解對方慢慢地自己也開始愛上，甚至開了自己的咖啡店。他希望下年的個人單曲可以推出少眾類型的歌曲，未必會再寫情歌會加入的個人性格在歌曲中。

對於日前他在英皇電影《陰目偵信》 謝票活動後在社交平台上的言論引起網民不滿一事，他指自己向來也多「Haters」，但自己非常認同藝人古天樂對於謝票的言論，他謂：「謝票係一定要做嘅，係—個可以同觀眾交流嘅活動，好似我今次拍戲自己在角色上加了好多嘢，我想角色立體啲所以加，但觀眾可能會唔明，但喺謝票活動同觀眾溝通，可以知道觀眾嘅感受。」他表示會以自己的身體狀況而決定會否出席謝票活動，不能夠隨便答應粉絲，至於自己在社交平台上的言論是解釋給粉絲不出席的原因，表示自己在言論上有不對，可以再將言論修飾得更好，自己亦有向電影公司解釋及溝通，大家有一定的共識。另外被問到成員肥仔餐廳投資上的失利，他笑指自己應該要多謝肥仔令他的咖啡店現在被網民大讚，更直言下一間店舖要找肥仔入股投資，亦指生意上的投資失利涉及不同的原因。