甜食誘惑　點可以忍口？

飯後來一口甜點，幾時都覺得咁滿足。雖然話對瘦身人士來講，甜食可謂大忌，但面前咁多新款甜點，你又點可以忍口？

過江龍千層酥

日本甜品擁有極高人氣，於東京、大阪等地大熱法式千層酥甜品店GARIGUETTE 將於9月頭在銅鑼灣開設首間海外分店，店內的圓形鏤空拿破崙Mille-pressé 以法國傳統千層酥作改良而成，在當地相當受歡迎，本地分店的材料和機器均由日本總店直送，現場即叫即製，菜單有8款甜味和4款鹹味選擇，招牌主打口味Napoleon是原味士多啤梨拿破崙Mille-pressé，另外有用車打芝士、水牛芝士加火腿、薯蓉打造的Jambon & Fromage。為慶祝海外分店開幕，品牌於9月9日送出100份拿破崙Mille-pressé，想知詳情就要留意官方社交平台發布喇！

榴槤甜品祭

盛夏人氣水果，榴槤肯定是其中之一，想抓住榴槤美食的尾巴，可以留意8月銅鑼灣柏寧酒店PLAYT推出榴槤甜品祭自助餐，師傅選用馬來西亞直送的D197貓山王、D101柔佛黃金和D24蘇丹王炮製多款甜品，包括柔佛黃金榴槤日式卷蛋 、柔佛黃金榴槤拿破崙、貓山王榴槤甘露布甸、蘇丹王榴槤意式糕和蘇丹王榴槤香酥葡撻等，再加上各式自助餐美食，感覺更豐盛。

清甜呂宋杧

香港人對杧果的熱愛有目共睹，IKEA在這個8月推出呂宋杧甜品系列，當中包括呂宋杧果植物素新地筒、呂宋杧果植物素新地杯配丸子及杧果粒粒和朱古力脆皮呂宋杧果植物素新地，餐廳亦推出東南亞風的杧果糯米飯。另外，因應太古的規劃及訂購中心開幕，該分店按時段推出不同餡料的朱古力餡猩猩包、香芋口味小熊包，以及人氣鯊魚包，想食就要把握機會。

意式風味

意大利的甜品種類繁多，最適合和朋友分享。COVA於今個夏季特別以意大利雪糕雪葩作主角，推出朱古力雪糕甜品杯和杧果雪糕甜品杯，前者以朱古力海綿蛋糕碎配淡忌廉和雪糕，後者以店中的Mango Cream Dome作靈感，金黃色糕碎配鮮杧果肉、淡忌廉和杧果雪葩，清甜消暑。另外，亦推出增量版的Deluxe Mango Cream Dome、鮮果忌廉蛋糕及生酮蛋糕系列，品牌今年更推出多款中秋月餅禮盒，以貴族女士圓帽盒子作靈感設計的瑰麗月餅禮盒，配不同口味月餅和金磚榛子朱古力，高貴典雅，其他還有珠光寶氣、迷你飾鍊化妝袋等禮盒選擇，讓大家充分感受到意式香甜風味。

小熊刨冰

可愛的小熊經常被製作成不同的造型美食，太古的北海道過江龍店「くまちゃん温泉 香港之湯」以小溫泉火鍋聞名，在這個夏日，餐廳推出小熊冰泉刨冰，口味有原個日本水蜜桃、澳洲杧果、士多啤梨、蜂蜜柚子及抹茶口味，加椰奶、忌廉和糖水等食材，用日本刨冰刨成小熊造型，再加不同配料和日本水果糖漿，色彩繽紛又美味。