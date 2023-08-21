使費全包　加護亞依被爆背夫與黑幫遊韓國

日本長壽女團Morning娘(魔娘)的35歲前成員加護亞依，入行以來是非多多，近年人氣才逐漸回升。2016年再婚並育有一對子女的她，上月尾與女友人去韓國旅遊的相片，但今日(21日)有雜誌爆料，她背夫與黑幫高層同行韓國，2日1夜的旅行及賭場使費更由對方全包，關係曖昧。

雜誌公開加謢在韓國酒店泳池邊與2男一女的合照，相中加護戴上太陽眼鏡，雙手交叉胸前擺出V字手勢，打扮與其社交網公開的相片一樣。其身旁左右兩邊坐着兩名大漢，其中黑衣男正是日本指定暴力團「稻川會」的高層。據知情者透露，加護今年初於東京港區的餐廳與黑衣男結識，相約到韓國旅遊。為了避人耳目，他們在出境時分開行動，到韓國酒店才會合，合共有3女2男，也有去賭場玩，住宿費、賭本等全由黑衣男請客。加護還即男方他拍了好幾張照片，可見關係頗親密。

加護回應雜誌，表示當日在韓國酒店經另一女性友人介紹，才與黑衣男首次見面，並不知道對方是黑幫人物。她又表示對方只請她飲啤酒，酒店及機票等全由她自費，並有收據為證。但直至雜誌截稿日，她都沒有提出證據。

加護亞依12歲入行後，曾憑可愛臉孔紅透偶像界，但她之後鬧出未成年吸煙、自殺不遂及勾搭已婚男星等醜聞。她的前夫曾傳與黑道過從甚密並犯下恐嚇案，她還因此被警方傳喚問話，這次又與黑幫扯上關係，引發無限聯想。