林夏薇「峰」騷谷劇　周嘉洛對唱Rap有信心

視后林夏薇（薇薇）、周嘉洛、陳庭欣及徐榮，今日（21日）在商場為無綫劇《寵愛Pet Pet》宣傳，薇薇在台上獻唱劇集插曲《因為有你》，徐榮的女兒包包有上台玩遊戲，而徐榮與鸚鵡合照時慘被咬瘀。

薇薇以低胸裙晒事業線上陣，提到她與嘉洛製作的3條宣傳片，點擊合共逾千萬，十分犀利，兩人對於有此成績感到開心及受寵若驚，劇集於本周進入結局周，他們預告將於今晚發布第4條宣傳片，希望創新紀錄，嘉洛透露為剪片而弄至凌晨3、4時：「我唔叻製作，所以好佩服啲製作人，我為咗執靚啲細位，所以搞到咁夜。」除了自製短片，薇薇亦開心劇集獲觀眾支持：「依家暑假，知道好多小朋友都有睇呢套劇，我睇到大家留言話睇完搵到初戀感覺，可以帶到歡樂畀大家，我都好開心。」她表示很久未有唱劇集歌，今次出歌帶挈她有登台機會，問到嘉洛會否也想唱劇集歌？他自嘲唱歌不適合自己，反而對Rap有信心，問他會否嘗試跳唱？他笑言：「如果分開仲有機會，或者淨係跳。」

另外，薇薇近日跟日本前國腳本田圭佑食飯，她笑言也有呼籲對方觀看《寵》劇：「佢係我老公嘅朋友，佢嚟到香港要招呼佢，我有叫佢唔好掛住踢波，要睇我套劇。（佢點答？）佢當然話OK，佢好Nice。」