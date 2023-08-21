就腳賞魚！必去日本3大都市型水族館

日本四面環海，多年累積下來的海洋研究知識及飼育技術，令大大小小的水族館遍布全國各地。近年新的都市型水族館陸續進駐市區地帶，例如剛於上月開幕、位於札幌市狸小路商店街的綜合設施moyuk SAPPORO內，便有3層高的水族館AOAO SAPPORO登場，除了展出企鵝及各種魚類等逾400多種動植物，更結合沉浸式數碼藝術及邊食邊逛的痛快，認真過癮！加上神戶市及川崎市亦各有話題十足的都市型水族館，讓對海洋有興趣的朋友參觀時更方便盡興。

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札幌：市區看企鵝 大屏幕賞魚

於moyuk SAPPORO 4至6樓開設的AOAO SAPPORO水族館，每層分為三個主要區域，焦點落在作為展示區的6樓，你可以看到多隻北方長冠企鵝在此暢泳或蹦蹦跳，另有可觀察水母等的浮游生物室，及布滿熱帶地區植物的GREEN ROOM，而且還有甚為震撼的BLUE ROOM，內有一個闊約20米的大型屏幕，利用沉浸式數碼藝術，展現了廣闊的海洋世界，投射出巨型鯨魚、海豚等，坐下來更有投影魚兒游近你的身邊，彷彿置身大海一樣。5樓最具睇頭是4個自然生態水槽，可一睹在水草茂盛的環境下生物的活動。同層還有LIBRARY AQUARIUM，可見識世界上最古老、長約7米長的大型海牛「札幌海牛」復原骨骼標本，還有飼養了日本錦蛇、日本黑螯蝦等生物的43個水箱，更展出與生物相關的書籍讓你慢慢探索。4樓則將水族館背後的營運空間曝光，讓大家了解水族館自製海水的過程，以及工作人員如何照顧動物的日常生活。館內也設有供應麵包、咖啡及酒類的Shirokuma Bakery&，可以拿着小食及酒類邊吃邊逛水族館。成人收費¥2,000起（約HK$108）。

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神戶：日本最大 球體魚缸

設於神戶港博物館2至4樓的átoa，是一所結合水族館、舞台藝術、數碼藝術的都市型水族館。總建築面積約7,300平方米，館內約有60個水箱，可觀察約100個品種、總數約3,000種不同生物，包括魚類、兩棲動物、爬行動物、鳥類和哺乳類動物。館內劃分為8個區域，每個區域各安放一個象徵性水箱，其中最具睇頭肯定是3樓，於「PLANETS—奇迹之惑星」區域設有日本最大、直徑達3米的球體魚缸AQUA TERRA，內裏有色彩鮮艷的擬刺尾鯛和珠櫻鮨等在游動，加上激光和霧氣從天花板傾瀉而下，十分夢幻。位於3樓中央有表現日本四季風景的區域「MIYABI—和與燈之間」，內有玻璃地板魚缸MINAMO，並同時可欣賞到剪紙藝術家酒井敦美的燈光剪紙騷。2樓焦點有「MARINE NOTE—生命的波動」專區，在充滿藍色波浪燈光和大海氣息的空間中，設有館內最大海水魚缸Mega Cylinder，你可欣賞到花園鰻、吻海馬、魔鬼簑鮋和叉頭燕魟等輪廓獨特的生物。4樓戶外展區「SKYSHORE—空中花園」，則可邊感受海風，邊邂逅洪堡企鵝、亞洲小爪水獺等海洋哺乳動物。入場費成人¥2,700（約HK$146）。

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川崎：輕鬆暢遊 世界海濱

位於JR川崎車站旁商業設施川崎LeFRONT內的Kawasui川崎水族館，是日本首間與車站前既有商業設施共構的都市型水族館。水族館位於9及10樓，佔地約7,000平方米，以「世界的海濱」為主題，全館分為多摩川地區、大洋洲/亞洲地區、非洲地區、南美洲地區、全景屏幕區及亞馬遜地區共6大區域，約有230種動物和魚類。其中亞馬遜地區是館內一大亮點，熱帶雨林溫室內陳列着5大水槽，除了展示世界上最大的淡水魚如巨骨舌魚及食人鯧外，還有水豚、食人鯧、樹懶、托哥巨嘴鳥等粉墨登場，加上還將熱帶雨林環境，甚至降雨、霧及行雷都呈現出來，認真夠氣氛！而南美洲地區內的潘塔納爾濕地部分則設有館內最大、容量達40噸水的水槽，內有多達8,000條鮮艷熱帶魚。館內更採用了名為LINNÉ LENS Screen系統，設有8個水底實時鏡頭拍攝館中生物，透過11個觸碰屏幕可自動顯示生物的名字及詳細資料，對於學習海洋生物知識非常有用。 入場費成人¥2,000（約HK$108）。