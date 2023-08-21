《造星V》Lyman努力練廣東話　未適應香港生活節奏

《全民造星V》冠軍香胤宅 （Lyman）與30強的雷濠權（Jason Loi）今日（21日）出席比賽後首個公開活動，吸引過百粉絲冒住炎熱天氣到場支持，二人亦非常識做走到粉絲區為粉絲簽名和合照，而兩位《造星V》兄弟詹仕偉（Snoopy）和賴天恩（Owen）更驚喜現身，舉牌支持扮粉絲，場面搞笑。

Lyman與Jason受訪時表示今次是比賽後二人的首次合作，期望將來能有更多機會。問到是否已簽約ViuTV？Lyman表示仍在洽談中，自嘲或因他的廣東話說得慢，才傾得較慢：「依家有努力練廣東話，逼自己同家人、朋友傾偈都用廣東話。（太太中文好過你？）太太係我中文老師，就連跳舞同演出都有幫我，佢讚我廣東話有進步，不過仲有進步空間。」身旁Jason即表示認同，大讚對方廣東話比參賽時進步不少。

談到未來發展，本身為鼓手及KOL的Jason透露正在思考中：「完咗比賽可以有時間慢慢考慮，都希望ViuTV畀多啲機會。」他坦言以往自信心不足，感謝身邊好友不斷給予鼓勵，令他有足夠自信去考慮將來。至於Lyman就表示雖未完全適應香港生活節奏，但自信有能力克服。