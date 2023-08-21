姜濤秘密武器攻破防守　Edan發揮「燈神」本色

由MIRROR全員主持的ViuTV節目《全星暑假 - MIRROR+》，通過遊戲、競賽等不同形式，讓觀眾認識和發掘MIRROR不同的一面，在今晚（21日）的節目中，他們將分為藍黑兩隊對決不同遊戲。在其一遊戲「怪盜Battle」中， 黑隊成員姜濤派出秘密武器「回力紙飛機」，成功攻破Lokman的防守，輪到藍隊進攻時，Edan笑言要出動「E軍一號」。結果不但紙飛機偏離軌道，更被黑隊成員以「MIRROR式」處決。

而遊戲「勇者之路」就由Tiger個人挑戰，成員成功選中觀眾答案就安全，否則Tiger就要踏入有「未知物」的勇者箱挑戰極限。面對多次猜錯的成員，Tiger都忍不住大叫：「好慘呀！我嘅命運就係呢班唔識玩呢個遊戲嘅人手上！」其中姜濤被問到現場觀眾想和他食早餐或是下午茶，姜濤選擇了下午茶，誰知大多數現場觀眾選擇的是吃早餐。為了令Tiger免受懲罰，姜濤即時表演「早餐姜」和「High Tea姜」。游戲過程中，各成員都使出各種求情招數成功令Tiger多次免受懲罰。而「老鼠屎」Edan繼續發揮「燈神」本色，多次慫恿成員選擇錯誤答案。