性感家務助理　上門執番劑

大部分男人都唔鍾意做家務，所以家務助理呢個職業就應運而生喇。AV業界資深人士神仙乙就表示，日本AV界亦有好多作品以家務助理為主題，而呢班助理唔單止又索又勤力，仲當正顧主係主人咁百般服侍，仲連生理需要都照顧埋，請到佢哋真係三生有幸呀！

露股打掃

喺片廠ABC出品嘅《豐滿肉尻家事代行》入面，獨居男大雄懶執屋，搞到屋企亂七八糟，於是搵咗個家務助理上門幫手。嚟到乙愛麗絲雖然睇落成個Wet妹咁，但係打掃極之落力，而最令大雄開心嘅係，麗絲着住熱褲露出大半個圓潤屁股！當麗絲發覺大雄仔眼定定咁望住佢個屁股之後，唔單止冇嬲，反而好樂意咁為對方提供口舌服務，跟住仲上埋床激戰，因為麗絲服務周到，除咗幫手執屋，仲會同顧主執番劑！

三女出動

於kawaii*推出嘅《絕倫中出後宮》當中，倉本蓳、冬愛琴音及春日惠奈呢三位美少女係盡心盡職嘅家務助理，佢哋每次出動都會換上性感女僕服三個一齊上門，所謂人多好辦事，三女分工合作，就算係豪宅都好快清理乾淨。而佢哋深受顧主歡迎，皆因佢哋對顧主好似主人咁細心服侍，除咗陪浴洗白白外，仲會施展精堪床上功夫令對方享受到無比快感，真係爽到腳仔軟呀！

念念不忘

片廠Deep's製作嘅《色白肉尻家務代行即刻埋牙》，講述單身寡佬健太郎電召咗家務助理美園和花上門做家務，佢見到花妹身材前凸後趷，唔單止流晒口水，仲一邊望住人哋做家務，一邊動手自娛起嚟！後來佢更加按捺不住，攬住花妹嚟個霸王硬上弓！點知第二日花妹竟然主動送上門，原來佢對健太郎嘅雄風念念不忘，一於再續前緣，互相清理慾火！

簡評

好多顧主都話要請個合心水嘅女傭唔容易，不過今次為大家介紹嘅3部作品，當中嘅家務助理就完全唔會令顧主反感，因為佢哋索到爆燈，而且仲服務滿分！本仙最鍾意乙愛麗絲主演嘅《豐滿肉尻家事代行》，原因係阿妹狀態十足，演出有火氣又夠主動，今次仲難得可以見到佢放低癡女狠辣風格，以溫柔細心嘅態度演出，令觀眾睇得窩心又興奮！