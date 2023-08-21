黃美棋開P預祝生日　似足預演婚禮

藝人黃美棋同夫婚夫鍾健威之前因疫情關係，打亂咗結婚計劃，早前宣布暫定於明年舉行婚禮，而將於8月25日生日嘅黃美棋，今日（21）喺社交網大晒開P預祝生日嘅相，有唔少好友都出席，包括有歌手林奕匡太太李靄璣、方紹聰（奶仔）等，場面熱鬧，十足預演婚禮！而鍾健威即場同黃美棋上演「求婚」，幫黃美棋戴上求婚戒指，令黃美棋都感動到喊，仲寫咗封信感謝未婚夫，並多謝身邊親朋戚友一直支持佢添！

長文如下：

「Dear 未婚夫 Ray :

我哋出年真係結婚啦

多謝你為我安排嘅呢一個驚喜party

原本無諗過要特別搞生日…

所以見到啲朋友同屋企人果吓真係好感動

到咗切蛋糕嘅時候，竟然仲有一個神秘嘉賓

果下真係真係好開心亦都好感動，因為你竟然安排咗個氣球帶住隻我哋隻求婚戒指飛埋嚟

我無諗過你會記得我講過好得意…好鍾意

一晚入邊喊咗幾次

但係全部都係幸福嘅眼淚

好多謝大家對我哋嘅寵愛…

我真係覺得自己好幸運

好幸福…成長嘅階段，分別遇到身邊嘅每一位～

我切蛋糕嘅時候…手都震埋

心入邊諗…點解我咁幸福…

所有屋企人、好朋友、重要嘅朋友都好錫我…

我心入面默默祝福你哋每一個都要身體健康，事事順心

人大了，已經唔係好在乎自己幾歲…

重視嘅身邊嘅人過得開唔開心

健唔健康

未婚夫，多謝你嘅精心安排，我哋終於唔使守秘密啦

多謝你安排咗呢個咁難忘嘅生日畀我，多謝你由搵地方、偷偷聯絡我嘅屋企人、朋友、買花、搵decor布置、安排座位、扮做野出去先，今次樣樣都完美無瑕，我真心要畀個叻你

今次你係勁嘅

冇乜特別嘢可以報答你，

只能用我嘅餘生去繼續煩死你

以後我哋要繼續相親相愛

繼續去創造屬於我哋嘅未來

未婚妻 美棋上

最後我要再次多謝尋日有出席嘅所有朋友講聲，

多謝你哋一直陪住我成長～

多謝你哋對我嘅愛」