Emily Sears話題女神　極悍深溝

做網紅要識得出位，但係出位得嚟又唔會畀人派負評，卻好講智慧同EQ，而擁有超過5百萬粉絲嘅性感網紅Emily Sears，就最擅長製造話題博出位，因而有話題女神之稱喇！

藝術世家

家陣做性感網紅，只係一味靠樣靚身材正已經唔足夠，想人氣爆兼長期高企嘅話，仲要識得搞話題同埋喺適當時候抽水，而講到呢點，喺澳洲墨爾本出生，現居於美國洛杉磯嘅性感網紅Emily Sears就最擅長此道，做過唔少出位行徑而備受注目，令人氣爆升，更獲封為話題女神。

有傳佢係出生於藝術及模特兒世家，對於呢點佢亦冇否認，原因在於佢嘅父母係藝術家兼藝術書籍出版商，而佢嘅姨婆Wendy Martin更係1956年澳洲著名模特兒嚟添！而Emily Sears坦言自細已經希望能夠成為模特兒，故此高中畢業後便投身模特兒界，並拍攝影咗一系列火辣寫真，尤其當中一輯比堅尼照，令佢紅遍澳洲模特兒界。

言論辣火頭

為咗有更好嘅發展，2018年佢便移居美國，果然工作量大增，先後為多本男士雜誌拍攝辣度極高嘅性感寫真，同時佢亦積極經營社交帳號，透過勁火辣嘅福利相及出位言論而成為網絡紅人，至於佢嘅話題有好多，從政治、娛樂、體育到名人等，都成為佢評論嘅話題。

不過人紅自然是非多，Emily Sears經常惹嚟Haters圍攻，每日收到過百條惡意抨擊，但係佢並未因此而收斂，反而一一還擊，結果成為風口浪尖嘅佢，人氣更係有增冇減。講到最多人關注嘅，莫過於佢跟澳洲著名板球員嘅緋聞，兩人曾傳出婚訊同分訊，隨住男方喺2022年3月心臟病發逝世後，Emily Sears至澄清兩人只係柏拉圖式好友喎！

Profile

出生地：澳洲

身高：172cm

三圍：37D-26-36

雖然Emily Sears經常跟網民火拼，但無可否認佢嘅性感魅力，為佢贏嚟唔少粉絲，而佢嘅模特兒工作從未停過，更經常進行網絡代言，吸金力強勁。