IVE NewJeans被爆收3位數歌酬聲援「童軍大露營」

韓國童軍協會早前主辦的「第25屆世界童軍大露營」爆出集體中暑及參加者被蚊叮蟲咬等連串負面醜聞後，有損國家顏面。新世代女神張元英所屬的女團IVE與NewJeans等便臨危受命，被迫臨時更改行程或取消活動，聯同NCT Dream、ITZY及MAMAMOO等組合，在閉幕活動上合演「K-POP Super Live音樂會」掩蓋醜聞。

近日當地爆出是次活動雖獲國家給予約300萬港元贊助金額，但政府給予每隊演出歌手組合的出場費，卻只有約600港元。若以6人女團IVE為例，即每人僅獲得100元歌酬。消息曝光後，惹起大批網民不滿，紛紛在討論區留言：「當佢哋係廉價勞工？第一次看到偶像事務所被政府剝削，本以為大企業力量很大，原來在政治權勢面前也毫無還擊之力。」亦有網民笑指當初大會還想邀請天團防彈少年團助陣，簡直妙想天開，連出騷的化妝費也不夠付。

行程緊密的IVE日前聯同大批同鄉歌手一起演出美國洛杉磯舉行的大型韓流騷《2023 KCON USA》搵真銀。6女以校園Look現身，令全場瘋狂，其他陣容還包括韓團EXO未出道的同門師弟組合RIIZE，而女團(G)I-DLE、ITZY與男團CRAVITY、ZEROBASEONE等以勁歌熱舞炒熱氣氛。

至於出道1年的NewJeans仍未在日本正式出道，但上周末參演東京夏日音樂節《SUMMER SONIC 2023》大受歡迎，今次是組合於當地的處女演出，吸引3萬人熱捧。5女以青春活力的打扮演繹《Ditto》及《OMG》等11首Hit歌，又與19名舞蹈員合跳《Super Shy》的舞步，並特地學了數句日語跟粉絲交流，氣氛High爆。