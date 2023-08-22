【是日通勝】

農曆七月初七

癸卯年 庚申月 壬子日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、上午9時至11時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：嫁娶、開市、移徙

忌：開渠、取魚、放水

幸運方向：坐南向北

幸運數字：15、20、38

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：有意外進帳，但不能強求，亦要見好就收。

金牛座：待人接物若做到問心無愧，運勢差極有限。

雙子座：工作多甩漏，宜查清楚細節，防意外發生。

巨蟹座：愛情處於弱勢，處事猶豫不決會帶來惡果。

獅子座：愛是要說出口的，不要再把情話藏在心裏。

處女座：財運有點差，落實重要投資決定前要三思。

天秤座：勿輕言放棄，事情未到最後不會知道結果。

天蠍座：運氣佳，沒甚麼阻滯，能按自己想法行事。

人馬座：得到好運氣加持，宜抓住時機為理想奮鬥。

山羊座：運氣好得令別人羨慕，宜多做有意義的事。

水瓶座：運勢比上不足比下有餘，做好本分就可以。

雙魚座：別做低頭族了，長時間玩手機易損害視力。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）牛 財運旺

（跌）馬 人緣差

鼠：多勞多得，肯付出努力就有理想回報。

牛：財運旺，得財不費力，讓你喜出望外。

虎：心態正面，力爭上游，距離成功非常近。

兔：頭頭碰着黑，意外頻生，使身心俱疲。

龍：事業運上升，獲貴人提攜，漸入佳境。

蛇：不適合憑直覺做事，易出現嚴重失誤。

馬：是日沖煞，運勢差勁，人際關係欠佳。

羊：是非纏身，與人溝通時切忌口不擇言。

猴：腦筋轉數快，公事上的意見備受認同。

雞：受負面想法影響，容易被小挫折打沉。

狗：容易破財，小心保管家中的貴重物品。

豬：疑心重易觸怒伴侶，要尊重對方私隱。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

一六八

「一」、「六」、「八」這三個數字組合，香港人特別喜愛，箇中原因相信是諧音有「一路發」之意。

一者有一鳴驚人、一飛沖天之象，六者有六六無窮的意思，八者有發之音調，如發財、發達，此三個字組成的組合如一六六八（一路路發）、一六八八（一路發發）、一一八（日日發）、八八八（發發發），無論是車牌、手機、證件號碼，若有這些吉利組合，相信每人都十分喜歡。

原來在風水紫白訣中，都認為一白水星、六白金星、八白土星是三白吉星，有土生金、金生水的互動生助之意，所以，此三白星雖或不當運，其殺傷力也不大，不比其他凶星，若已過氣其凶性便凸顯。

在奇門遁甲中也認為此三白吉星為三吉門，一白為休門，有休養生息、解除煩惱、安定和解之意，利於旅行、戀愛緣分、化解鬥爭是非。六白開門，有開創、開始、順利之意，利於約會、上任、開市、開張營業、動工破土、嫁娶。八白為生門，有長生、生財、發展之意，利於求財、洽談生意、求醫、生育。故若能配合此三吉門行事，定必暢順，如願以償。