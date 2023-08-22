星玄︱王祖藍豪宅花園變農莊　化身慈父教女種菜

8月22日係國際天使日，見到有需要嘅人，就伸出援手啦。今日嘅幸運之星係山羊座，運氣好到令人羨慕，應該多做有意義嘅事。王祖藍就係山羊座，一早就將重心轉移到內地嘅佢，呢幾年為唔少綜藝節目做主持，吸金吸到盆滿缽滿，仲移居上海住喺三層高豪宅添，呢位暖男爸爸仲好貼心，怕老婆同囡囡攰，唔單層層添置雪櫃，等佢哋唔使跑上跑落拎飲品。佢為咗氹兩個女開心，仲專登喺後花園擺咗巨型充氣滑梯畀佢哋玩水，而且勁細心噴埋花露水，等佢哋唔使餵蚊。玩完小型水上樂園，又將花園改造成小農莊，分享3個月來分別種了番茄、葱及粟米等各類蔬果，祖藍仲親自教女兒收割農作物，畫面勁溫馨，祖藍事業家庭兩得意，就算冇意外收穫，都一樣咁開心啦。

今日亦都係農曆七月初七，適宜嫁娶、開市、移徙，最旺生肖係牛，屬牛嘅咁多位財運旺，唔使付出太多，已經有唔錯嘅收穫。劉穎鏇（Tiffany）就係屬牛㗎，近呢幾年佢密密接劇，仲做埋打女，先後喺《超能使者》、《隱形戰隊》都有唔少動作演出，早排播出嘅《靈氣逼人》裏面，仲做埋二幫花旦，對於初接觸粵劇嘅Tiffany，為咗想盡量模仿到粵劇嘅神緒，仲專誠請教咗唱開大戲嘅前輩，教唱粵劇腔同造手，仲大讚佢有天分，平時都已經咁努力，今日實有唔錯嘅成果。

早前，黎諾懿就邀請咗Tiffany到馬來西亞，拍攝全新旅遊節目《隨懿深度行》，而今次亦都係佢首次踏足馬來西亞，細心嘅諾懿為咗令佢玩得舒服啲，仲特登帶佢去高原嘅地方玩，嗰度又涼又舒服，難怪Tiffany全程讚不絕口，仲話玩得好開心添！另外屬虎嘅朋友今日都唔錯，只要保持心態正面，就容易取得成功。