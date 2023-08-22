東方日報C1：Jer捲財務風波咖啡店無辜受累　被貼街招追數

人氣男團MIRROR樹大招風，近期連環爆出負面新聞，繼成員投資的多間食肆先後執笠，陷走數風波，Jer和Jeremy與ERROR成員肥仔更被貼街招追數！「鏡仔」又盛傳拒出席本年度的三大電台舉辦的樂壇頒獎禮，疑不甘被當「搖錢樹」去吸金。

MIRROR成員Jer（柳應廷）及Jeremy（李駿傑）與ERROR成員肥仔（梁業）本月初被爆在將軍澳合資的高級日式餐廳開業大半年後失驚無神關門大吉，並鬧出拖數風波，傳聞3子欠下食物供應商及員工薪酬連遣散費合共逾200多萬，另一個版本則指三子真金白銀投資逾百萬元，但對餐廳營運及資金運作全不知情，疑做生意遇人不淑，輸光血汗錢，大嘆無奈及無辜。

3人捲入財務風波事件愈鬧愈大，日前有指3人被貼街招追數，他們的相片雖被遮眼，但照片旁寫有他們的姓名，並有「欠債還錢」、「拖欠供應商貸款」等字句，甚至有人走到Jer跟圈外拍檔在啟德合資的日系文青Cafe追數，在店舖玻璃大門貼上「供應商追數欠債還錢」的街招。就3人被貼大字報追數，他們透過經理人公司回應：「正在了解餐廳結業後的財務糾紛，並已交由律師跟進。」

拒赴頒獎禮？傳錢作怪

據知他們因餐廳爆出「蘇州屎」，心情難免受到影響，肥仔因生意失敗已經頹爆，更表明暫不打算再做生意，目前他專注為主演的英皇電影《陰目偵信》宣傳。向來低調的Jer則差不多一個月沒有更新社交網，只是早前與Jeremy結伴睇天后容祖兒的演唱會紓壓，而Jeremy則忙於為即將舉行的音樂會準備，暫時將一切是非煩惱拋諸腦後，將全副精神花在排練上。

另外，近年成為樂壇頒獎禮「贏家」的MIRROR，突然盛傳不會出席本年度三間電台的樂壇頒獎禮，傳聞有人以明年1月「鏡仔」將在亞博開騷，補唱去年在紅館發生意外取消的場次為由，提前向電台暗示他們要準備個唱而未能出席頒獎禮，但傳真正原因是有人不欲電台借「鏡仔」的名氣吸金，有指有電台每年舉行大型頒獎禮都獲不少贊助商支持，尤其近年MIRROR人氣強勁，聽聞有電台連續兩年因頒獎禮而帶來超過3千萬的可觀收益，有關方面疑不想讓人坐享其成，加上MIRROR開騷同樣要搵贊助商，倒不如「肥水不流別人田」，所以預先「放風」他們將缺席頒獎禮。就傳言中MIRROR拒出席頒獎禮一事，商台和新城截稿前未有回應，而香港電台回覆表示：「我哋尊重每一位歌手嘅決定，期望大家繼續為香港樂壇努力。」

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