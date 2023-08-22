台灣樂隊宇宙人赴日表演　唱日語歌全場High翻天

台灣金曲獎最佳樂團宇宙人受邀參與在日本大阪舉行的音樂節「2023 Summer Sonic」，他們精選成團20年來的嗨歌《一起去跑步》、《你以為》、《陪我玩》等8首歌演出，創作能量爆表的他們，更驚喜首唱全新日語創作歌曲《你總是這樣》，讓現場歌迷聽得如癡如醉！宇宙人暌違4年再踏上Summer Sonic舞台，大阪的溫度飆高到38度，體感溫度超過43度，不過日本「宇宙友」（粉絲暱稱）仍不畏酷暑驚喜接機，讓宇宙人相當感謝！演出一開始，主唱小玉就用日語和全場觀眾誠意問候：「很開心我們再度回到Summer Sonic！」

有「晴男團」號稱的宇宙人，在日本持續「發功」，大阪場的戶外舞台演出時，雖然天空時不時出現一道道閃電，遠雷陣陣，不過一滴雨都沒落下，反倒氣溫涼爽許多，相當幸運，彈bass的方Q用日、英語說到：「天氣很熱對吧，不過我們有一首很爽快的歌曲《藍色的你》要送給你們！」他們演出時剛好是傍晚的「魔幻時刻」，天空幻化成橘色與粉紅色彩霞，讓整場演出更添夢幻浪漫的氣氛。

他們的全新日文單曲《你總是這樣》，邀請日本創作才子Suga Shikao操刀填詞，他曾為SMAP、ARASHI等音樂人寫出無數膾炙人口歌曲，他說：「初次聽到宇宙人的專輯就感覺帥爆了！想不到我們的音樂根源竟是如此雷同。」宇宙人更成為Suga Shikao首度合作的海外藝人，倍感榮幸。

演出後成員阿奎抽空逛樂器行、跑去吃烤牛舌定食，笑稱這是他每回來到東京的既定行程，小玉和方Q則是在後台與許多來自世界各地、好久不見的音樂人朋友敘敘舊。接下來他們的行程也滿滿。