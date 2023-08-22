兩大學生認胸襲　DJ Soda自爆6歲被賊入屋性侵

韓國夜店女神DJ Soda本月13日出席在日本大阪舉行的音樂騷《MUSIC CIRCUS FESTIVAL》，翌日她在社交網上載在騷上遭多人鹹豬手胸襲的短片，並表示覺得十分恐怖及震驚，卻有網民指她被胸襲是與她衣着暴露有關。

她昨晚（21日）在社交網發表長文，首度自爆6歲便遭性侵：「6歲那年我一個人在家中被強盜性侵，因為擔心父母感到受傷，我便謊稱差點有賊入屋，但我沒有開門給他，就是因為這次打擊令我患上選擇性緘默症，2018年我在韓國某音樂節上被站在VIP位置的男子性騷擾，當時一個攝影師哥哥說『你賺那麼多錢，最近Metoo運動很嚴重，連你都這樣的話，我們便很難維持生計』，這句話令我甚麼也做不到，只能一個人承受羞辱。」

她指現在不會再啞忍，認為無論是加害者還是給她第2次傷害的人都是同樣惡劣，雖然擔心因為今次事件而影響她在日本的活動，但主辦方約定給予支援，故已委託有關方面處理事件，對於有人指她被性騷擾是與她的性感衣着有關，她說：「為甚麼受害人總是要承受這種指摘和負面影響？希望我細小的聲音可以給予受害人一點幫助，像我這樣的人以這種方式去發聲，社會的認知也會慢慢改變的吧。」

此外，涉嫌在音樂騷上胸襲DJ Soda的2名20歲大學生，昨日亮相網紅「青汁王子」三崎優太的影音頻道，分別向DJ Soda、音樂騷主辦單位及公眾3度鞠躬道歉。2人表示當時飲了不少酒，在興奮的情緒下做錯事。之後2人便在三崎優太的陪同下到東京代代木的警署自首。