華懋集團與香港中樂團合作再度落區

【營業資訊】華懋集團與香港中樂團合作，舉辧「鼓動心弦 連結世界」系列活動，於周日（20日）第二度落區，來到華懋總部所在地荃灣區。華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，集團自60年代開始在荃灣區內發展，當時該區僅是一個衞星城市，但已留意到有潛力發展成「宜居社區」的地方，自此一直在區內扎根，故關心區內發展，期望今次的活動能為荃灣區帶來活力，並注入正能量。

他提到，該活動一方面將鼓樂帶到不同社區，令全香港「起動」，另一方面推進集團在社區服務的工作，利用文化、音樂等活動，將集團本身的繁榮、團隊、及環保等意識帶到全港。同時，他預告，未來將在西貢、沙田、中西區等舉行有關活動，今年10月更會於西九文化中心舉辦嘉年華會，並吸引到世界各地不同的鼓隊參與，希望利用音樂全球通用的特性，連繫全世界不同的民族。

香港中樂團理事會主席陳偉佳指，在2003年「後沙士」時期，樂團發起「香港鼓樂節」，以提振當時低沉的社會氣氛，期望今年能以相同方式，借用鼓樂連結不同的市民，重振香港在新冠疫情後的情緒。另會因應不同社區的背景、文化等，修正活動內容，認為過去的反應不錯，樂見區內不同階層、年齡的居民也有參與。

被問到活動投入金額，蔡宏興指，投入多少並非最重要，反而是時間、團隊等付出，估計能吸引至少兩萬人參與嘉年華會現場活動，計及其他落區的社區活動，整個系列活動參與人次將有200萬人。

華懋除了提供資金舉行活動，集團內部員工將籌組鼓隊在嘉年華會表演。蔡指，不同部門的同事正積極訓練中，他本人也會參與，但強調非由他領軍，鼓樂講求規律及團隊合作，非一個人便能成事，而是整個團隊共同合作。