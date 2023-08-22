「AI淑梅」出世！車淑梅嫌咬字需改進：仍未取代我

港台6月時首度推出虛擬天氣主播Aida後，獲極大回響，電台再接再厲，創造第2位AI成員「AI淑梅」於本月21日投入服務，與資深電台DJ車淑梅齊主持有獎問答遊戲「一台二十問」，透過遊戲增加與聽眾互動。

淑梅對於「AI 淑梅」誕生？她表示：「佢喺咬字方面要繼續改進，證明我仍未被

AI 取代。」自爆小時候已愛播音，可惜滿口客家話口音，所以只可以羡慕姐姐車森梅能當電台廣播。直至中四時，其姐見她對播音念念不忘，便鼓勵她積極改善發音，還當她的師傅，陪她苦練廣東話，成就了後來字正腔圓的她。淑梅還說：「希望『AI 淑梅』有一天能夠好似我咁，講得一口標準廣東話。其實我第一眼見到佢，就覺得好有趣，或者我可以模仿番佢，講唔定會有啲新鮮感。」

港台第一台節目總監張璧賢表示：「要搵一位代表人物為遊戲身兼虛擬和真實主持，當然非淑梅姐莫屬。佢縱橫廣播界多年，係第一台台柱，仲係港台 Icon，一句『大家好，我係車淑梅。』已令聽眾有無比的親切感。」

張璧賢又指「AI 淑梅」合成淑梅外貌及聲線而成，當中最高難度是：「提供咗多款淑梅姐唔同角度、造型嘅相，以及大量錄音檔案作模仿設計。由於廣東話有九個聲調，再加上每人都有不同嘅聲紋，要將說話語氣、節奏和聲線做得神似、流暢可謂難上加難。過程中已改良過10幾個版本。雖然『AI 淑梅』仍然有不少進步空間，但總算喺AI技術方面又前行了一步。」