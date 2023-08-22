超萌毛孩雨天穿搭　時尚度滿分

接下來的幾天都有可能下雨，飼主又無可避免要帶着毛孩們出街，只能幫毛孩們穿上雨衣放風了。最近，一位台灣飼主創意滿分，將家中廢棄的紙巾包裝膠袋DIY成為寵物雨衣，不少網友看到都紛紛稱讚超級可愛！大家也不妨廢物利用將家中的廢棄膠袋造成毛孩雨衣，既環保又美觀。

下雨天沒有專屬的寵物雨衣怎麼辦？日前，黑色柴犬麻尼（IG@wood.dog_money）的飼主在社交平台上分享用紙巾膠袋製作成毛孩的雨衣，尺寸剪裁非常合適，而且飼主還貼心地做了收腰剪裁，將柴犬纖細的腰身展露出來，尾部更加上挖洞處理，露出柴犬可愛的尾巴。除此之外，其實柴柴還有薄荷綠雨衣，和一系列的圍脖，每次出門都有不一樣的裝扮，是時尚度滿分的毛孩了。

另外，還有一位來自日本的柴犬Anko（IG@anko0315_in_kyoto）的飼主就為自家毛孩穿上雨衣，還特別搭配一把透明雨傘，日系氛圍感超級濃厚。主人也會搭配Anko的每日造型，包括水手服、和服、公主服、向日葵造型等，主人也會記錄下來，用心程度一點都不輸專業造型師。