甄妮繼續炮轟《好聲音》　連環爆料：不見棺材不落淚！

天后李玟生前疑控訴《中國好聲音》，事件不斷發酵，浙江廣電集團周日（20日）發聲明指會調查真相，對此李玟好友甄妮發聲再度炮轟：「不見棺材不落淚。現在道歉太遲了！」對於網上有傳當年欺凌李玟的，正是節目副導演柳驪，甄妮亦直言不諱：「信不信由你，良心有多『冷』，壞人有多『壞』」、「姓柳姓那的，我們動不了你，投資方總動得了你吧！那麼大伙就動投資者吧！」、「確定柳副導下毒手，即使你家上海有十條街也不夠你跌停版。」又質問：「甚麼時候世界變得這樣冷酷無情，是非不分？」

她及後繼續留言，聲稱：「霆鋒=王菲=那英=那辛=柳驪=資本商。只要是死黨酬勞就隨便給。她們天天混的，有沒有資格導師重要嗎？當然贏杰倫一點也好，代表最紅」，又重提當年在飛機上鬧爆多位紅星的往事：「當年頭等機艙被我勸告別吵的三位，都有表示歉意，尤其柏（栢）芝，遞上一大串文字的道歉卡，並在紅館牽我手聲淚俱下，我怎麼捨得再唸…都怪『好姊』多嘴，只是『勸說』卻變成『駡』，確實人言可畏，太可怕了，讓我百口莫辨了幾十年」。不過暫時只是她一面之詞，未有任何證據。