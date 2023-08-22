唱住歌打邊爐　一次過滿足晒2個願望

出名繁忙的香港人，約朋友食飯最好打邊爐邊食邊等。近日有火鍋店開新分店，推新品和優惠，部分更推出新休閒娛樂活動，邊食邊唱歌，其實都幾過癮。

台鍋吃到飽

去台灣，最開心是到不同風格的小店吃火鍋。山見台式火鍋剛於觀塘開設新分店，為客人提供8款湯底，新分店推出限定的豬肚竹笙湯，多款材料慢火熬煮，甘甜鮮美。新款小食有桃園醉雞卷、黃金裹粉柳葉魚、荔枝蝦球和藤椒魚皮等。因應新店開張，頭一個月內堂食惠顧90分鐘或120鐘火鍋吃到飽套餐，可用優惠價升級至豬肚竹笙湯，惠顧 Lv3 或以上級別，可免費無限追加龍蝦福包火鍋食材，惠顧 Lv4 或以上級別，可無限追加府城蝦卷。

「8」字有8折

同樣以台式火鍋作賣點的9鍋臭臭鍋，早前於葵芳開設新分店，新店限定的黑金滷肉飯，滷汁加入黑糖製作，醇厚香甜。因應新店開幕，客人於8月惠顧，身份證上有8字，即享全單8折優惠，由現時至10月31日，如當日氣溫高達攝氏32度或以上，午市惠顧一個臭臭鍋，餐飲可免費升級至360毫升的沙冰。

辣住勁歌

愛熱鬧的港人，對於吃喝玩樂最有心得。旺角川菜火鍋店花椒子，近日以「有魚有鍋有勁歌 太空漫遊再 ENCORE」為新主題，引入專業的音樂競技系統，客人只要在現場註冊下載手機應用程式成為會員，即有5首免費任選歌曲，加上餐廳特設巨型屏幕和舞台，唱歌時有煙霧或燈光效果，另外還有打賞功能讓朋友和歌手互動，氣氛更佳。同時間，餐廳推出花椒香辣、藤椒麻辣、番茄濃湯和花腸豆臘魚湯4款新口味烤魚。至嗨小食組合包括太空漫遊及升空探索 Combo、香口炸串或脆炸惹味豬手，配啤酒來歎更開心。

半價川味

麻辣火鍋的人氣歷久不衰，剛於銅鑼灣開設新分店的劉一手重慶火鍋，推出一系列新品，經典麻辣湯推出升級湯底配方，辣而不燥，其他有滋補花膠燉雞湯、鮮番茄濃湯和酸辣金湯等。重慶地道直送配料有包含9款食材的劉派九絕，牛肉和羊肉片圍圈的一手朋友圈，是打卡之選，另外有鮮切本地牛三拼、海陸三拼手打肉和霸王郡肝等。因應新分店開業，這個8月，指定湯底及食材會有半價優惠。