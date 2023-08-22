港姐2023︱決賽司儀曝光　陳婉嫣成史上第一人

《2023香港小姐競選》將於周日（27日）晚進行決賽，16位佳麗將競逐冠、亞、季軍、最上鏡小姐及友誼小姐榮銜。大會今年打破傳統將人工智能（AI）元素融入選美盛事，普邀請大數據專家車品覺先生擔任《2023香港小姐競選》AI項目顧問，利用AI生成技術為決賽舞台增添多元性及新鮮感，當中包括「與未來的自己對話」、「參考DNA度身訂造Q&A」等，大會將於日內陸續公布更多詳情。

今日大會率先公布其中一項AI元素，港姐將出現史上第一位AI司儀陳婉嫣（Evelyn），她是AI透過綜合過往50年港姐冠軍的參賽片段生成出來，大會除透過不同的造型片段包括泳衣和晚裝等、還有歷屆冠軍的自我介紹及對答精彩節錄，生成出一位最接近完美的香港小姐冠軍，作為決賽大會司儀。

據知Evelyn及婉嫣的名字由來，也是AI根據歷屆冠軍的中、英文名資料生成，意思是聰明及迷人。AI亦綜合過去50屆港姐冠軍，由於以「陳」姓佔的比例最高6位，故為AI生成的港姐司儀改姓「陳」。另大會今日還公布了評判陣容，包括夏大衛、汪詩詩、鄺美雲、陳振彬、王英偉。「最上鏡小姐」評判則包括陳嘉容、張曦雯小姐、馬興文與葉念琛先生。