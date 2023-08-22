P1X3L登西門紅樓表演　Phoebus擔心辜負粉絲

ViuTV全新節目《全星暑假 - P1X3L 5G上台計劃》由P1X3L 、葛綽瑤（Yoyo）、許寶恆（Alice）、何洛瑤（Sica）、楊安妮（Win Win）同鍾卓穎（Ash）擔任主持到台灣合宿一星期，透過挑戰各種任務尋回初心，合力成就屬於8位年輕人的期間限定男女團，完成一期一會的台北公演。

22日晚播出的一集，眾主持到西門紅樓公演，由於排練時間緊絀擔心無辦法呈現完整的表演，開始前，已有Fans帶同應援到場，Sica的媽媽亦有現身支持。Phoebus感觸指：「喺上台之前一直都畀壓力自己。同自己講千祈唔好辜負嚟台灣支持嘅Fans。香港觀眾由未接納P1X3L，到依家開始有人認識同支持，覺得每樣嘢都係好難得。」

表演新歌的Win Win表演後感滿足：「其實一直都好驚喺台上面拎支咪同聽到自己把聲。但係依家竟然可以喺台上面唱完一首歌！我覺得呢個係叻叻！」此外，8位主持分成不同的小組單位表演多首歌曲，令全場氣氛高漲。 隨後，Alice眼濕濕感激隊友令她的組合夢想得以圓滿；Sica亦淚崩指這次舞台有《全民造星》時的感覺，感到熱血和開心。Yoyo分享希望大家可以一齊見證自己成長和努力。P1X3L成員George表示：「每當我哋一齊嘅時候，感覺係最自在同舒服。最正嘅地方係我哋好Enjoy呢個節目，亦都有我地各自獨有嘅Vibe係入面。」