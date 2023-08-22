黃潔琪拍親密舉動片　對手關浩傑「硬哂軚」

馬來西亞人氣女神黃潔琪（Miko）成功攻佔書展後，除獲導演葉念琛邀約客串港產片演出外，與本港四大網絡平台合作拍攝的短片亦陸續推出，日前她與關浩傑（阿J＠小薯茄）推出含親密舉動情節新片，拍攝期間更令阿J心跳加速兼「硬哂軚」。

她拍攝「男生單身的原因」為題的短片，飾演「單身狗」的阿J上演一幕「神女有心，襄王無夢」橋段，她與阿Ｊ十指緊扣、近距離對望、搣面豬墩，惹起酸民瘋狂留言：「阿J必需死」、「同我縮開隻手佢」、「J哥岀街小心啲 」。阿J現實中亦是直男一名，於拍攝期間其戇直舉動逗得Miko十分開心。影片下的留言中，更有細心網民翻出早前Miko於另一網絡短片中表示：「男朋友的話我會揀阿J，因為我覺得和他一起應該會很開心，他（說話）很好笑 。」

但事實上，網民甚喜歡 Miko與阿Ｊ的互動，Miko說：「好開心可以同阿J拍劇情短片，因為佢好好人好好笑，同埋我可以鍛煉一下演技，希望嚟緊可以向拍戲、拍劇方向發展！早前，返嚟香港都好開心有機會參與拍電影，真係可以同葉導（葉念琛）合作，呢部會係我首部參與嘅香港電影，好期待!」未來會主攻港台市場的她， 透露短期內會再來港投入其他工作。