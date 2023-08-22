周柏豪台上摸黑換褲　突然全場着燈：未得呀　

周柏豪正忙於在內地展開巡演，日前他在東莞站連唱兩場，兩場爆滿，在第一場柏豪險些當眾「蝕底」，本來他在舞台上表演換褲，他笑言看到大家在拍片，所以他搞笑話要熄燈去換，怎知換到中途突然開燈了，因為他未換好，見他狠狽地說：「未得未得，做乜呀導演。」好彩他本身仲有一條褲，所以未有走光。

柏豪笑說：「我裏面仲有條褲，我只係着多條褲上去咋。」在第二場他更搞笑表示想澄清：「尋日喺台上換褲時時意外開咗燈，係技術上嘅錯誤，同導演嘅默契欠奉，畀大家見到一樣嘢。」台下觀眾大叫：「冇拉褲鍊！」他即笑話：「我想講我條褲係冇褲鍊，係魔術貼嚟。」柏豪指兩萬人的歡呼聲，把她整顆心溶化了，感謝每一次來到這裏，歌迷都會在這裏給他支持。

在東莞站柏豪又邀請了同公司的鄭融做嘉賓，完騷後也分享兩人在後台的合照，柏豪表示兩人相識了近廿年：「當年佢係歌手，我係啱啱入行嘅模特兒，我哋因為拍攝而相識，一直以來大家跑呀跑、走呀走，偶爾會看見對方在路上歇一會，但從不會把對方拋棄，她會把我扶起，我也給她遮風擋雨，慶幸我們還在這追夢想的路上奮鬥着，未來的20年我們繼續努力。」