黎燕珊首奪演藝獎　歐信希預告推出新歌

被形容為「御用靚媽」的藝人黎燕珊和歌手歐信希日前在一個頒獎禮，分別獲頒「最具人氣文化-精湛演技大獎」和「最具人氣文化-唱出好聲音大獎」，黎燕珊說：「呢個係我從影以來首個演技被肯定嘅獎項，所以係好開心嘅，尤其加入TVB之後，感激各位監製畀機會我演到好多有發揮嘅角色，一直默默磨練演技，好開心今日自己努力被肯定，都意外多咗一班相處好融洽嘅戲中仔女，未來還會接受一個新挑戰，就係演舞台劇《雷雨》，雖然我真正嘅仔女都去咗外地工作，不過有劇本陪我，都應該唔會有時間覺得悶！」

她透露在舞台劇《雷雨》中她飾演敢愛敢恨的蘩漪，幕後班底亦非常強勁，就有著名時裝設計師陳華國（Kenneth）設計戲服，並為她設度身訂造旗袍，Kenneth要求她最好減10磅，她笑言人生未試過被要求減肥，所以都有壓力，惟有謝絕朋友相約飯局，快點達到指標。

歐信希入樂壇38年，經歷好多高低起跌，但沒有打擊到他對唱歌的熱誠：「呢個獎係我入行第20個獎，每一次攞獎我都好開心，證明自己嘅努力有人留意，更加慶幸我喺6年前加風行唱片公司，多謝經理人幫我實現出唱片、開演唱會，甚至畀機會我做DJ，我應承樂迷會唱更多好歌，堅守信念就有希望。」歐信希更補充表示今年會再推出新歌，明年計劃再開演唱會。近期他回歸本業做婚禮及晚會司儀工作，因為過往幾年因疫情近乎收入停頓，終於可以再賺錢了。