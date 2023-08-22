Edan開騷前送驚喜　化身精靈展現搞笑一面

男圑MIRROR成員呂爵安(Edan)將於本周五（25號）假亞博舉行首次演唱會，正忙於排練的他，開騷前製作了兩首全新歌，打頭陣的《Again！》就請來節目《膠戰》中的好友岑珈其、徐浩昌 (肥腸)及黃正宜(阿正)一同拍攝MV，實行演唱會未開，先送上驚喜與笑彈。

Edan提及新歌《Again!》時，他說：「做人開心唔係咁簡單，但呢個世界好多人都陪住你，好多嘢可以重新嚟過，一齊去努力令到件事變得更加好，所以想用呢首歌帶啲正能量鼓勵大家，話畀大家知，好多人陪住你哋㗎!」

MV就突出Edan搞笑一面，他謂：「想用一種輕鬆少少嘅方式表達，所以同導演講不如玩啲搞笑啲嘅嘢啦，一直以嚟嘅MV都冇乜邊隻可以好搞笑、好瘋狂，所以今次呢個MV故仔我好鍾意!」要拍出瘋狂、搞笑Mode，《膠戰》的6膠必屬首選，他謂：「一諗就好啱膠戰嘅朋友，特別啱肥腸、珈其同阿正，Hilary同Jeffrey就唔係好啱嘅角色，所以我同佢哋講，唔好意思，你哋太靚，下次先!」

Edan坦言能有《膠戰》的隊友一同演出特別開心，他說：「因為拍《膠戰》以外，都冇乜機會同佢哋合作，可以搵佢哋一齊玩，所以好正!同埋咁啱今次準備梗演唱會，我可以丟晒畀佢哋做下，我對佢哋嘅演出都好有信心，咁我就輕鬆啲，今次係我拍攝時間最短嘅一次嘅MV。」至於造型方面，珈其、阿正同肥腸最有驚喜，Edan表示要歸功一眾幕後人員：「我哋花咗好多心思喺佢哋嘅造型，特別係一諗起阿正做奸角，就覺得要畀粒墨佢，結果成個造型都好襯佢，係Perfect Match，其實佢間唔中出Show都可以試下咁做，好啱佢Punk Rock嘅形象。肥腸直情凸顯佢嘅優點出嚟，好吸睛，一定會望住佢。珈其整埋個頭，好啱佢MK年代，將佢哋3個嘅優點放大，所以我相信佢哋都好滿意!」

Edan則化身精靈，但過程花了不少時間：「MV花咗兩個幾鐘，但黐啲假耳仔都整咗6個鐘，成件事好有心思，仲有其他瘋狂玩嘢造型，拍攝時間同喺MV出現時間唔算好長，但都好多得意嘢發生!」