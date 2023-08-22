內衣唔使除　玩得更有趣

情到濃時，三扒兩撥就剝光豬，然後立即上床大戰！大家有冇諗過咁樣其實好冇情趣呢？不妨參考吓日本AV界嘅「下着系列」，當中班女優除剩內衣肉搏，增加視覺刺激之餘，又可以為激戰多添幾分猥褻感覺，咁就有情趣啲又刺激啲啦！

喪嗒街坊

喺FITCH出品嘅《不自覺地被透視巨尻誘惑》入面，黑木玲奈呢位人妻身材火辣，平時好鍾意着住單薄外衣喺公寓大廈出沒，透視出性感胸圍底褲畀人睇，目的顯然而見，就係為咗勾引班男街坊注意！而呢個只不過係第一步，只要令班男人心郁郁，玲奈就會順勢拉埋對方入屋曳曳，而喺床上佢會除剩內衣，一來有情趣啲，二來老公突然返嚟嘅時候，可以快啲着番好啲衫褲！

視覺刺激

於KANBI推出嘅《才色兼備之美人妻》一片中，宗像玲奈係一位人妻，亦係一間美容店嘅老闆娘，身家豐厚亦氣質高貴，而佢同男優激戰嘅時候，亦會特別換上款式特別養眼嘅高級內衣，又果然將副胴體點綴得更具視覺刺激同誘惑！就係有呢種刺激，令男優上到床出盡全力令玲奈飽受快感衝擊，更要求男優給予更多刺激！

透視裝誘惑

片廠DAHLIA炮製嘅《大屁股已婚女人無意識的誘惑》，講述橘京花最鍾意着透視裝通屋走，性格相當豪放，令住喺隔籬屋嘅鹹濕仔和也睇到心癢癢！有一日，和也忍無可忍，走入花妹嘅屋企二話不說就長驅直進，令花妹快感衝擊全身！後來，和也經常應花妹嘅邀請入屋，目的就係當然係曳曳啦！而京花都知道和也最鍾意佢着上性感內衣褲，所以特別買多幾款着畀佢睇，增加玩樂趣味。

簡評

男人底褲款式變化唔多，冇咩欣賞價值，但係女性內衣款式多又性感，真係睇多啲都冇壞，喺AV作品中更加大大增強視覺刺激，就好似今日為大家介紹嘅作品咁。當中本仙最鍾意黑木玲奈主演嘅《不自覺地被透視巨尻誘惑》，原因係玲奈身材火辣，換上性感內衣登場已經夠晒養眼，仲有大玩透視誘惑夠晒吸引，加上着衣床戰場面又夠激烈，值得一睇再睇！